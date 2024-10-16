Швейцария расширила санкции против якобы связанных с Россией компаний
Швейцария расширила санкции против компаний, которые, как утверждается, связаны с военным комплексом России. Об этом сообщается на сайте правительства страны. Под ограничения попало еще 61 предприятие.
Около половины из этих компаний расположены в третьих странах, отмечается в заявлении Федерального совета страны. 31 января этого года правительство уже принимало решение о том, что компании должны запретить реэкспорт некоторых «критически важных товаров». Теперь аналогичные меры вводятся по отношению к правам на интеллектуальную собственность и коммерческую тайну. Кроме того, в силу вступил запрет на закупку и импорт российского гелия.
Ограничения коснулись финансового сектора. Отмечается, что санкции ужесточат путем запрета банкам использовать альтернативы SWIFT – некоторые специализированные сервисы финансовых сообщений. В энергетической сфере ограничительные меры затронули сжиженный природный газ (СПГ). Швейцария запретила инвестировать в строящиеся в России СПГ-проекты или снабжать их необходимыми товарами. С марта 2025 г. начнет действовать запрет на услуги, связанные с погрузкой российского СПГ.
В правительстве Швейцарии отметили, что под ограничениями находятся 27 кораблей. Федеральный совет также решил запретить политическим партиям, неправительственным организациям и поставщикам медиауслуг принимать пожертвования «от российского правительства». Мера направлена на «ограничение влияния РФ на демократические процессы в Швейцарии».
В августе Швейцария присоединилась к 14-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Ограничения ЕС затронули энергетический, финансовый и торговый сектора. Совет ЕС добавил 61 новую организацию в черный список – на них распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в Китае, Казахстане, Киргизии, Турции и ОАЭ.