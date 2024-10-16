Швейцария расширила санкции против якобы связанных с Россией компаний

Около половины из этих компаний расположены в третьих странах, отмечается в заявлении Федерального совета страны. 31 января этого года правительство уже принимало решение о том, что компании должны запретить реэкспорт некоторых «критически важных товаров». Теперь аналогичные меры вводятся по отношению к правам на интеллектуальную собственность и коммерческую тайну. Кроме того, в силу вступил запрет на закупку и импорт российского гелия.