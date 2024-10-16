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Швейцария расширила санкции против якобы связанных с Россией компаний

Ведомости

Швейцария расширила санкции против компаний, которые, как утверждается, связаны с военным комплексом России. Об этом сообщается на сайте правительства страны. Под ограничения попало еще 61 предприятие.

Около половины из этих компаний расположены в третьих странах, отмечается в заявлении Федерального совета страны. 31 января этого года правительство уже принимало решение о том, что компании должны запретить реэкспорт некоторых «критически важных товаров». Теперь аналогичные меры вводятся по отношению к правам на интеллектуальную собственность и коммерческую тайну. Кроме того, в силу вступил запрет на закупку и импорт российского гелия.

Ограничения коснулись финансового сектора. Отмечается, что санкции ужесточат путем запрета банкам использовать альтернативы SWIFT – некоторые специализированные сервисы финансовых сообщений. В энергетической сфере ограничительные меры затронули сжиженный природный газ (СПГ). Швейцария запретила инвестировать в строящиеся в России СПГ-проекты или снабжать их необходимыми товарами. С марта 2025 г. начнет действовать запрет на услуги, связанные с погрузкой российского СПГ.

В правительстве Швейцарии отметили, что под ограничениями находятся 27 кораблей. Федеральный совет также решил запретить политическим партиям, неправительственным организациям и поставщикам медиауслуг принимать пожертвования «от российского правительства». Мера направлена на «ограничение влияния РФ на демократические процессы в Швейцарии».

В августе Швейцария присоединилась к 14-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Ограничения ЕС затронули энергетический, финансовый и торговый сектора. Совет ЕС добавил 61 новую организацию в черный список – на них распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в Китае, Казахстане, Киргизии, Турции и ОАЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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