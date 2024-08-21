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Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза против России

Ведомости

Швейцария присоединилась к 14-му пакету антироссийских санкций Евросоюза, сообщается на сайте правительства страны.

«Федеральный совет принял решение присоединиться к мерам 14-го пакета санкций ЕС против России. Эти изменения вступят в силу 27 августа 2024 г. По состоянию на 9 июля 2024 г. в санкционный список Швейцарии были добавлены 69 физических лиц и 47 организаций», – говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении говорится, что принятые меры уточняют запрет в отношении российских алмазов. Федеральный совет также продлил сроки выдачи разрешений на вывод инвестиций из России для того, чтобы швейцарские компании смогли законно прекратить свою деятельность в РФ.

В конце июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Он затронул энергетический, финансовый и торговый секторы. Совет ЕС добавил 61 новую организацию в черный список – на них распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в Китае, Казахстане, Киргизии, Турции и ОАЭ. 

Еврокомиссия уточняла, что санкции ЕС не распространяются на временный ввоз или вывоз ювелирных изделий для торговых выставок или реставрации украшений. Также запрет российских алмазов на территории ЕС не распространяется на драгоценные камни, которые находились в Евросоюзе или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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