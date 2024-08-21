Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза против России

Еврокомиссия уточняла, что санкции ЕС не распространяются на временный ввоз или вывоз ювелирных изделий для торговых выставок или реставрации украшений. Также запрет российских алмазов на территории ЕС не распространяется на драгоценные камни, которые находились в Евросоюзе или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы.