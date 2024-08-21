Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза против России
Швейцария присоединилась к 14-му пакету антироссийских санкций Евросоюза, сообщается на сайте правительства страны.
«Федеральный совет принял решение присоединиться к мерам 14-го пакета санкций ЕС против России. Эти изменения вступят в силу 27 августа 2024 г. По состоянию на 9 июля 2024 г. в санкционный список Швейцарии были добавлены 69 физических лиц и 47 организаций», – говорится в сообщении пресс-службы.
В сообщении говорится, что принятые меры уточняют запрет в отношении российских алмазов. Федеральный совет также продлил сроки выдачи разрешений на вывод инвестиций из России для того, чтобы швейцарские компании смогли законно прекратить свою деятельность в РФ.
В конце июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Он затронул энергетический, финансовый и торговый секторы. Совет ЕС добавил 61 новую организацию в черный список – на них распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в Китае, Казахстане, Киргизии, Турции и ОАЭ.
Еврокомиссия уточняла, что санкции ЕС не распространяются на временный ввоз или вывоз ювелирных изделий для торговых выставок или реставрации украшений. Также запрет российских алмазов на территории ЕС не распространяется на драгоценные камни, которые находились в Евросоюзе или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы.