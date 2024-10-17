Израиль перекрыл каналы ввоза продуктов питания в Газу
Израиль прекратил обработку запросов на ввоз продуктов питания в Газу, пишет Reuters со ссылкой на 12 человек, которые занимаются этой деятельностью. Это перекрыло канал, по которому в течение последних шести месяцев поступало более половины грузов на территорию сектора Газа.
С 11 октября поставщики потеряли доступ к израильскому агентству Cogat, которое контролирует гуманитарную и коммерческую доставку грузов, и не получили ответа на попытки связаться с израильским правительством по этому вопросу.
Согласно анализу официальных израильских данных, который провел Reuters, поток товаров, поступающих в Газу, сократился до самого низкого уровня с начала войны. 1 октября было отправлено 54 грузовика с «частными» грузами, что стало последней крупной отправкой коммерческих товаров. С 8 по 10 октября было зарегистрировано еще 17 грузовиков. В результате среднее количество зарегистрированных грузовиков в день в октябре составило пять единиц.
При этом в Cogat опровергли обвинения в том, что Израиль блокирует поставки.
Согласно статистическим данным Cogat, в период с 1 по 16 октября объем поставок в сектор Газа, включая гуманитарную помощь и коммерческие товары, сократился до 29 грузовиков в день. С мая по сентябрь это число составляло 175 грузовиков.
Причиной блокировки поставок называют опасение Израиля, что группировка «Хамас» получает доходы от поставок. Представитель «Хамаса» отрицал это и заявлял, что «Хамас» пытается обеспечить равное распределение гуманитарной помощи в Газе.
Другой причиной считают начало проведения Израилем новой военной операции против «Хамаса» на севере Газы.
16 октября госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин написали письмо израильскому правительству о том, что Израиль должен увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу, в течение следующих 30 дней. Иначе страна рискует потерять доступ к финансированию поставок американского вооружения.
Как отмечает The Times of Israel, представители США обращают внимание на значительное сокращение объемов гуманитарной помощи, поступающей в Газу «в последние несколько месяцев». По их словам, это идет вразрез с условиями меморандума национальной безопасности (NSM), подписанного Израилем в марте.
Согласно этому меморандуму, получатели американской военной помощи не должны использовать ее для нарушения прав человека или ограничения потока гуманитарной помощи. Невыполнение условий меморандума может означать нарушение администрацией Белого дома американского законодательства, что, в свою очередь, ставит под угрозу дальнейшие поставки наступательного вооружения в Израиль.