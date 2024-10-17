Израиль перекрыл каналы ввоза продуктов питания в Газу

Согласно анализу официальных израильских данных, который провел Reuters, поток товаров, поступающих в Газу, сократился до самого низкого уровня с начала войны. 1 октября было отправлено 54 грузовика с «частными» грузами, что стало последней крупной отправкой коммерческих товаров. С 8 по 10 октября было зарегистрировано еще 17 грузовиков. В результате среднее количество зарегистрированных грузовиков в день в октябре составило пять единиц.