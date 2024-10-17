Глава федерации тенниса предложил выдвинуть Дегтярева на пост главы ОКР

15 октября пост главы ОКР покинул Станислав Поздняков. Он возглавлял комитет с 2018 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя работу Позднякова, заявил, что «многое было сделано, но по объективным причинам, конечно, время кризисное». Представитель Кремля отметил, что ОКР «фактически утратил связь с олимпийским движением и с международным олимпийским комитетом».