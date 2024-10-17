Глава федерации тенниса предложил выдвинуть Дегтярева на пост главы ОКР
Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). С такой инициативой он выступил на Совете по развитию спорта, который проводит президент РФ Владимир Путин. Трансляцию заседания опубликовал Telegram-канал Кремля.
«Я думаю, что назрел вопрос о необходимости рассмотрения возможности, чтобы наш министр спорта Дегтярев Михаил Владимирович выдвинул свою кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета», – заявил Тарпищев.
В ответ Путин сказал, что над этим надо подумать, но, отметил президент, в современных условиях такое назначение может быть оправданно.
В ходе заседания Совета глава государства также сообщил, что деятельность ОКР нуждается в коррективах: важно наращивать усилия по международному сотрудничеству, работать с заинтересованными партнерами, вести творческую, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи.
15 октября пост главы ОКР покинул Станислав Поздняков. Он возглавлял комитет с 2018 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя работу Позднякова, заявил, что «многое было сделано, но по объективным причинам, конечно, время кризисное». Представитель Кремля отметил, что ОКР «фактически утратил связь с олимпийским движением и с международным олимпийским комитетом».