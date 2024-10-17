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Глава федерации тенниса предложил выдвинуть Дегтярева на пост главы ОКР

Ведомости

Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). С такой инициативой он выступил на Совете по развитию спорта, который проводит президент РФ Владимир Путин. Трансляцию заседания опубликовал Telegram-канал Кремля.

«Я думаю, что назрел вопрос о необходимости рассмотрения возможности, чтобы наш министр спорта Дегтярев Михаил Владимирович выдвинул свою кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета», – заявил Тарпищев.

В ответ Путин сказал, что над этим надо подумать, но, отметил президент, в современных условиях такое назначение может быть оправданно.

В ходе заседания Совета глава государства также сообщил, что деятельность ОКР нуждается в коррективах: важно наращивать усилия по международному сотрудничеству, работать с заинтересованными партнерами, вести творческую, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи.

15 октября пост главы ОКР покинул Станислав Поздняков. Он возглавлял комитет с 2018 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя работу Позднякова, заявил, что «многое было сделано, но по объективным причинам, конечно, время кризисное». Представитель Кремля отметил, что ОКР «фактически утратил связь с олимпийским движением и с международным олимпийским комитетом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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