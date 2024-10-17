Путин призвал изменить работу Олимпийского комитета России
Деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) нуждается в корректировках, заявил президент России Владимир Путин в ходе проведения Совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе.
«В коррективах нуждается и деятельность Олимпийского комитета России. Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи», – сказал он (цитата по ТАСС).
15 октября Станислав Поздняков объявил о своей отставке с должности руководителя ОКР. Он возглавлял комитет с 2018 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя работу Позднякова, заявил, что «многое было сделано, но по объективным причинам, конечно, время кризисное». Представитель Кремля отметил, что ОКР «фактически утратил связь с олимпийским движением и с международным олимпийским комитетом».