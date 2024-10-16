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Песков оценил работу Позднякова на посту главы Олимпийского комитета

Ведомости

Работа Станислава Позднякова на посту руководителя Олимпийского комитета России (ОКР) пришлась на очень сложный период, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета. Олимпийский комитет фактически утратил связь с олимпийским движением и с международным олимпийским комитетом. В этом плане очень сложная ситуация образовалась для спорта высоких достижений и для наших олимпийцев», – сказал он.

Песков уточнил, что «многое было сделано, но по объективным причинам, конечно, время кризисное».

15 октября Поздняков объявил о своей отставке с должности руководителя ОКР. Он возглавлял комитет с 2018 г., сменив в должности Александра Жукова.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова говорила «Ведомостям», что его уход может быть связан с «какими-то новыми инициативами министра спорта [Михаила Дегтярева], под которые требуются кадровые перестановки». Журова отметила, что Поздняков был «и активным, и жестким, старался находить со всеми общий язык и пытался перевести сложившуюся ситуацию хоть в какое-то позитивное русло».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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