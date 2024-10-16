Песков оценил работу Позднякова на посту главы Олимпийского комитета
Работа Станислава Позднякова на посту руководителя Олимпийского комитета России (ОКР) пришлась на очень сложный период, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета. Олимпийский комитет фактически утратил связь с олимпийским движением и с международным олимпийским комитетом. В этом плане очень сложная ситуация образовалась для спорта высоких достижений и для наших олимпийцев», – сказал он.
Песков уточнил, что «многое было сделано, но по объективным причинам, конечно, время кризисное».
15 октября Поздняков объявил о своей отставке с должности руководителя ОКР. Он возглавлял комитет с 2018 г., сменив в должности Александра Жукова.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова говорила «Ведомостям», что его уход может быть связан с «какими-то новыми инициативами министра спорта [Михаила Дегтярева], под которые требуются кадровые перестановки». Журова отметила, что Поздняков был «и активным, и жестким, старался находить со всеми общий язык и пытался перевести сложившуюся ситуацию хоть в какое-то позитивное русло».