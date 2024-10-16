Песков оценил работу Позднякова на посту главы Олимпийского комитета

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова говорила «Ведомостям», что его уход может быть связан с «какими-то новыми инициативами министра спорта [Михаила Дегтярева], под которые требуются кадровые перестановки». Журова отметила, что Поздняков был «и активным, и жестким, старался находить со всеми общий язык и пытался перевести сложившуюся ситуацию хоть в какое-то позитивное русло».