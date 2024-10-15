Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России

Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета РоссииИсполком ОКР назначит дату собрания для проведения досрочных выборов 7 ноября
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента Олимпийского комитета России. Заявление опубликовано в Telegram-канале комитета.
«Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», – говорится в сообщении.
Исполком ОКР, как уточнил Поздняков, на заседании 7 ноября может назначить дату олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства комитета. До выборов глава организации исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.
О том что Поздняков объявит о своей отставке, сообщил «Коммерсантъ FM» со ссылкой на источники утром 15 октября.
Позднякову 51 год. Родился в Новосибирске, где закончил Новосибирский государственный педагогический университет. Является четырехкратным олимпийским чемпионом и 10-кратным чемпионом мира по фехтованию на саблях. Возглавляет ОКР с 2018 г. В период с 2005 по 2010 г. был депутатом Новосибирского областного совета народных депутатов от «Единой России», является полковником ВС РФ.
Был членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования (FIE) с 2012 по 2022 г. Согласно информации на сайте ОКР, полномочия в исполкоме FIE были прекращены решением федерации в одностороннем порядке «по политическим причинам». Кроме того, с 2016 по 2022 г. возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования (EFC), где был досрочно лишен должности. Поздняков посчитал это «культурой отмены всего русского».