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Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России

Исполком ОКР назначит дату собрания для проведения досрочных выборов 7 ноября
Ведомости

Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента Олимпийского комитета России. Заявление опубликовано в Telegram-канале комитета.

«Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», – говорится в сообщении.

Исполком ОКР, как уточнил Поздняков, на заседании 7 ноября может назначить дату олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства комитета. До выборов глава организации исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.

О том что Поздняков объявит о своей отставке, сообщил «Коммерсантъ FM» со ссылкой на источники утром 15 октября.

Позднякову 51 год. Родился в Новосибирске, где закончил Новосибирский государственный педагогический университет. Является четырехкратным олимпийским чемпионом и 10-кратным чемпионом мира по фехтованию на саблях. Возглавляет ОКР с 2018 г. В период с 2005 по 2010 г. был депутатом Новосибирского областного совета народных депутатов от «Единой России», является полковником ВС РФ.

Был членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования (FIE) с 2012 по 2022 г. Согласно информации на сайте ОКР, полномочия в исполкоме FIE были прекращены решением федерации в одностороннем порядке «по политическим причинам». Кроме того, с 2016 по 2022 г. возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования (EFC), где был досрочно лишен должности. Поздняков посчитал это «культурой отмены всего русского».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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