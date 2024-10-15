Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России

Был членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования (FIE) с 2012 по 2022 г. Согласно информации на сайте ОКР, полномочия в исполкоме FIE были прекращены решением федерации в одностороннем порядке «по политическим причинам». Кроме того, с 2016 по 2022 г. возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования (EFC), где был досрочно лишен должности. Поздняков посчитал это «культурой отмены всего русского».