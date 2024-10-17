Байден подтвердил участие США в ликвидации лидера «Хамаса»
Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала армии обороны Израиля выследить лидеров «Хамаса». Об этом сказано в заявлении пресс-службы Белого дома в связи с гибелью главы «Хамаса» Яхьи Синвара.
Позднее вице-президент Камала Харрис заявила, что помимо американской разведки помощь Израилю в выслеживании ликвидированного лидера «Хамаса» оказывал спецназ США.
17 октября МИД Израиля подтвердил смерть Синвара в результате операции армии обороны Израиля. Исследование образцов ДНК также показало факт ликвидации лидера «Хамаса».
Сама палестинская группировка не подтвердила смерть своего лидера.
Позже Байден поговорил с Нетаньяху и поздравил премьер-министра Израиля со смертью Синвары. Оба лидера «согласились с тем, что есть возможность заключить сделку по освобождению заложников, и они будут работать вместе для достижения этой цели», пишет The Guardian.