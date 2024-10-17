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Байден подтвердил участие США в ликвидации лидера «Хамаса»

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала армии обороны Израиля выследить лидеров «Хамаса». Об этом сказано в заявлении пресс-службы Белого дома в связи с гибелью главы «Хамаса» Яхьи Синвара.

Позднее вице-президент Камала Харрис заявила, что помимо американской разведки помощь Израилю в выслеживании ликвидированного лидера «Хамаса» оказывал спецназ США.

17 октября МИД Израиля подтвердил смерть Синвара в результате операции армии обороны Израиля. Исследование образцов ДНК также показало факт ликвидации лидера «Хамаса».

Сама палестинская группировка не подтвердила смерть своего лидера.

Позже Байден поговорил с Нетаньяху и поздравил премьер-министра Израиля со смертью Синвары. Оба лидера «согласились с тем, что есть возможность заключить сделку по освобождению заложников, и они будут работать вместе для достижения этой цели», пишет The Guardian.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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