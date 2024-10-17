Байден подтвердил участие США в ликвидации лидера «Хамаса»

Позже Байден поговорил с Нетаньяху и поздравил премьер-министра Израиля со смертью Синвары. Оба лидера «согласились с тем, что есть возможность заключить сделку по освобождению заложников, и они будут работать вместе для достижения этой цели», пишет The Guardian.