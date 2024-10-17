Кабмин утвердил правила выплаты компенсаций мобилизованным и контрактникам
В обоих документах говорится, что получать выплаты будут военнослужащие, имевшие пенсию за выслугу лет. Размер ежемесячной компенсации составит 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты этой пенсии. Она будет начисляться пропорционально времени участия военнослужащих в специальной военной операции. Для получения денежных средств необходимо обратиться с рапортом на имя командира или начальника.
Постановления также предусматривают, что ежемесячная компенсационная выплата сохранится и в том случае, если военнослужащий будет захвачен в плен или признан безвестно отсутствующим.
В начале октября «РИА Новости» со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета сообщило, что с октября 2025 г. в России проиндексируют на 4,5% средства на денежное довольствие военнослужащих. Всего на национальную оборону из бюджета планируется выделить около 13,5 трлн руб. в 2025 г., в 2026 – 12,8 трлн, в 2027 – 13 трлн.