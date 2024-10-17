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Кабмин утвердил правила выплаты компенсаций мобилизованным и контрактникам

Ведомости

Правительство РФ утвердило правила ежемесячных компенсационных выплат военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Они закреплены в двух постановлениях – в одном по мобилизованным, а во втором – по служащим по контракту.

В обоих документах говорится, что получать выплаты будут военнослужащие, имевшие пенсию за выслугу лет. Размер ежемесячной компенсации составит 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты этой пенсии. Она будет начисляться пропорционально времени участия военнослужащих в специальной военной операции. Для получения денежных средств необходимо обратиться с рапортом на имя командира или начальника.

Постановления также предусматривают, что ежемесячная компенсационная выплата сохранится и в том случае, если военнослужащий будет захвачен в плен или признан безвестно отсутствующим.

В начале октября «РИА Новости» со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета сообщило, что с октября 2025 г. в России проиндексируют на 4,5% средства на денежное довольствие военнослужащих. Всего на национальную оборону из бюджета планируется выделить около 13,5 трлн руб. в 2025 г., в 2026 – 12,8 трлн, в 2027 – 13 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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