Кабмин утвердил правила выплаты компенсаций мобилизованным и контрактникам

В обоих документах говорится, что получать выплаты будут военнослужащие, имевшие пенсию за выслугу лет. Размер ежемесячной компенсации составит 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты этой пенсии. Она будет начисляться пропорционально времени участия военнослужащих в специальной военной операции. Для получения денежных средств необходимо обратиться с рапортом на имя командира или начальника.