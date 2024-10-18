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Глава Башкирии доложил Путину о мерах поддержки спецоперации и военных

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Башкортостан встретился с главой региона Радием Хабировым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Вначале беседы Хабиров заявил, что «главная задача у республики – это поддержка специальной военной операции, все заточено под это».

«Наших ребят без внимания не оставляем, и что важно, это внимание не только от государства идет, это практически вся республика, все люди. <…> В селах уже и маски делают, и окопные свечи, тушенку делают, поэтому без внимания мы наших ребят не оставляем. Эта работа у нас должным образом налажена. Мы ее будем продолжать до победного конца», – отчитался глава региона.

Говоря о возвращении в гражданскую жизнь военнослужащих, Хабиров отметил, что по итогам осенних муниципальных выборов 35 человек из числа бывших бойцов спецоперации стали депутатами органов местного самоуправления – муниципальных округов и районов. Есть и военнослужащие, которые назначены председателями сельских советов.

Хабиров рассказал также, что в республике работают «неплохие предприятия» по выпуску реабилитационного оборудования, они получают региональные субсидии.

Кроме того, глава субъекта сообщил и об успехах на подшефной территории в Луганской народной республике.

«Наш подшефный муниципальный округ Красный Луч неплохо развивается – я говорил, люди там начали появляться на улицах», – рассказал Хабиров.

Специальная военная операция на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

В декабре 2023 г. Путин говорил, что россияне «сердечно относятся к нуждам фронта»: пожертвовано свыше 10 млрд руб., дети отправили более 3 млн писем поддержки военным. По его словам, государство может обойтись без этой поддержки, поскольку есть все средства, но остановить ее невозможно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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