Глава Башкирии доложил Путину о мерах поддержки спецоперации и военных

«Наших ребят без внимания не оставляем, и что важно, это внимание не только от государства идет, это практически вся республика, все люди. <…> В селах уже и маски делают, и окопные свечи, тушенку делают, поэтому без внимания мы наших ребят не оставляем. Эта работа у нас должным образом налажена. Мы ее будем продолжать до победного конца», – отчитался глава региона.