Кремль обеспокоен последствиями ликвидации лидера «Хамаса»

18 октября The New York Times со ссылкой на израильских чиновников сообщила, что израильские военные случайно наткнулись на здание, в котором находился Синвар, в ходе патрулирования на юге Газы. Собеседники издания заявили, что военные вступили в перестрелку с боевиками и с помощью беспилотников разрушили часть здания, в котором были члены «Хамаса».