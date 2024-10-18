Кремль обеспокоен последствиями ликвидации лидера «Хамаса»
Россия обеспокоена последствиями для Ближнего Востока после ликвидации Израилем лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Яхьи Синвара. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Для нас главное – те последствия для мирного населения, которые мы наблюдаем. У нас это вызывает существенную обеспокоенность», – подчеркнул Песков.
По его словам, предметом серьезной озабоченности России является гуманитарная катастрофа, которая наблюдается в секторе Газа и Ливане.
17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские силы могли ликвидировать Синвара. В тот же день МИД Израиля подтвердил смерть лидера «Хамаса» в результате операции израильской армии. Исследование образцов ДНК также доказало факт ликвидации Синвара.
18 октября The New York Times со ссылкой на израильских чиновников сообщила, что израильские военные случайно наткнулись на здание, в котором находился Синвар, в ходе патрулирования на юге Газы. Собеседники издания заявили, что военные вступили в перестрелку с боевиками и с помощью беспилотников разрушили часть здания, в котором были члены «Хамаса».
Синвар возглавлял радикальную группировку с августа этого года. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро радикального движения «Хамас» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль.