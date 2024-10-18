NYT: военные Израиля случайно наткнулись на Синвара в ходе патрулирования Газы
Израильские военные случайно наткнулись на здание, в котором находится лидер радикальной палестинской группировки «Хамас» Яхья Синвар в ходе патрулирования на юге сектора Газа. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.
Собеседники издания уточнили, что военные вступили в перестрелку с боевиками и при поддержке беспилотников разрушили часть здания, в котором находились члены «Хамаса».
«Когда пыль рассеялась, и военные начали обыскивать здание, они обнаружили тело, поразительно похожее на того, кого они не ожидали найти, – человека, за которым их страна охотилась с 7 октября 2023 г.», – говорится в сообщении.
Синвар возглавлял радикальную группировку с августа 2024 г. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль.