Супруги Обама поддержат Харрис в предвыборной гонке в колеблющихся штатах
Бывший президент США Барак Обама присоединится к предвыборной кампании кандидата в президенты США от демократов Камале Харрис 24 октября в Джорджии, а бывшая первая леди Мишель Обама – 26 октября в Мичигане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя кампании.
По словам чиновника, эти два мероприятия по сбору голосов станут первыми, когда Харрис будет участвовать в кампании вместе с супругами Обама – двумя самыми популярными фигурами-демократами в США. Кроме того, Мишель Обама впервые в рамках кампании Харрис и кандидата в вице-президенты от демократов, губернатора Миннесоты Тима Уолца, посетит штаты, где идет борьба.
Досрочное голосование в Джорджии уже началось, а мероприятие с участием бывшей первой леди пройдет в первый день досрочного голосования в Мичигане. Оба штата являются колеблющимися, и они определят исход гонки Харрис против бывшего президента-республиканца Дональда Трампа.
Бывший президент также недавно агитировал за Харрис в Питтсбурге, где он стремился укрепить ее позиции среди чернокожих избирателей-мужчин, на которых нацелилась кампания Трампа. Но его замечания о том, что некоторые темнокожие мужчины «придумывают причины и оправдания», чтобы не поддерживать Харрис из-за ее пола, вызвали критику. Харрис стремится стать первой темнокожей женщиной-президентом в истории США после Барака Обамы, который стал первым темнокожим президентом-мужчиной.
16 октября Харрис дала свое первое официальное интервью в прямом эфире, выступив с предвыборной речью на консервативном телеканале Fox News, дружественном Трампу и его союзникам. 17 октября представитель предвыборной кампании Трампа Kаролин Ливитт назвала интервью Харрис с журналистом Бретом Байером настоящей катастрофой. По ее мнению, кандидат в президенты была рассержена, защищалась и «в очередной раз сняла с себя всякую ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы». В тот же день Байер сообщил, что команда предвыборного штаба Харрис сначала сократила время, отведенное для интервью, а затем вице-президент опоздала. Журналист отметил, что Харрис пришла на интервью с целью озвучить свои тезисы независимо от заданного вопроса. Вице-президент США также уклонилась от нескольких вопросов, в том числе касающихся иммиграции, безопасности границ и умственных способностей Байдена.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.