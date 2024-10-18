Супруги Обама поддержат Харрис в предвыборной гонке в колеблющихся штатах

16 октября Харрис дала свое первое официальное интервью в прямом эфире, выступив с предвыборной речью на консервативном телеканале Fox News, дружественном Трампу и его союзникам. 17 октября представитель предвыборной кампании Трампа Kаролин Ливитт назвала интервью Харрис с журналистом Бретом Байером настоящей катастрофой. По ее мнению, кандидат в президенты была рассержена, защищалась и «в очередной раз сняла с себя всякую ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы». В тот же день Байер сообщил, что команда предвыборного штаба Харрис сначала сократила время, отведенное для интервью, а затем вице-президент опоздала. Журналист отметил, что Харрис пришла на интервью с целью озвучить свои тезисы независимо от заданного вопроса. Вице-президент США также уклонилась от нескольких вопросов, в том числе касающихся иммиграции, безопасности границ и умственных способностей Байдена.