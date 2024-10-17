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Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис для Fox News

Ведомости

Интервью кандидата в президенты США от демократической партии Камалы Харрис с журналистом Fox News Бретом Байером стало настоящей катастрофой. Об этом в соцсети Х написала представитель предвыборной кампании ее соперника Дональда Трампа Kаролин Ливитт.

По словам Ливитт, Харрис была рассержена, защищалась и «в очередной раз сняла с себя всякую ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы».

«Она не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, потому что у нее нет ответов. Вся предвыборная кампания Камалы основана на лжи о президенте Трампе. Камала не может справиться с давлением, которое оказывает на нее интервью Fox News, и уж точно не может справиться с давлением, которое она испытает, будучи президентом Соединенных Штатов», – пояснила Ливитт.

Байер заявил, что команда предвыборного штаба Харрис сначала сократила время, отведенное ему для долгожданного интервью, а затем вице-президент опоздала. Байер сравнил тактику кампании Харрис с тактикой футбольной команды, которая «морозит нападающего» перед попыткой забить гол. Байер отметил, что, по его мнению, Харрис пришла на интервью с целью озвучить свои тезисы независимо от заданного вопроса. Вице-президент также уклонилась от нескольких вопросов, в том числе касающихся иммиграции, безопасности границ и умственных способностей президента Байдена.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий вице-президент Харрис стала кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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