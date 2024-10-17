Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис для Fox News

«Она не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, потому что у нее нет ответов. Вся предвыборная кампания Камалы основана на лжи о президенте Трампе. Камала не может справиться с давлением, которое оказывает на нее интервью Fox News, и уж точно не может справиться с давлением, которое она испытает, будучи президентом Соединенных Штатов», – пояснила Ливитт.