Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис для Fox News
Интервью кандидата в президенты США от демократической партии Камалы Харрис с журналистом Fox News Бретом Байером стало настоящей катастрофой. Об этом в соцсети Х написала представитель предвыборной кампании ее соперника Дональда Трампа Kаролин Ливитт.
По словам Ливитт, Харрис была рассержена, защищалась и «в очередной раз сняла с себя всякую ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы».
«Она не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, потому что у нее нет ответов. Вся предвыборная кампания Камалы основана на лжи о президенте Трампе. Камала не может справиться с давлением, которое оказывает на нее интервью Fox News, и уж точно не может справиться с давлением, которое она испытает, будучи президентом Соединенных Штатов», – пояснила Ливитт.
Байер заявил, что команда предвыборного штаба Харрис сначала сократила время, отведенное ему для долгожданного интервью, а затем вице-президент опоздала. Байер сравнил тактику кампании Харрис с тактикой футбольной команды, которая «морозит нападающего» перед попыткой забить гол. Байер отметил, что, по его мнению, Харрис пришла на интервью с целью озвучить свои тезисы независимо от заданного вопроса. Вице-президент также уклонилась от нескольких вопросов, в том числе касающихся иммиграции, безопасности границ и умственных способностей президента Байдена.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий вице-президент Харрис стала кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.