Путин: работа БРИКС не направлена против других стран
БРИКС никому себя не противопоставляет, это не объединение против кого-то, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы глав ведущих СМИ стран БРИКС. Фрагмент видеозаписи мероприятия опубликован в Telegram-канале Кремля.
По словам главы государства, от «очень многих» других международных организаций БРИКС отличается тем, что никогда не строился против кого бы то ни было.
«Очень хорошо сказал премьер-министр Индии <…>, что БРИКС – это не антизападное объединение. Оно просто не западное. Вот это очень важно. В этом большой смысл есть. То есть БРИКС никому себя не противопоставляет», – отметил Путин.
Президент подчеркнул, что БРИКС является объединением государств, которые вместе работают, «исходя из общих ценностей, общего видения развития, из принципа, самое главное, учета интересов друг друга».
«Вот на этой базе мы и будем работать [на саммите БРИКС] в Казани», – добавил российский лидер.
18 октября Путин выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС. Президент назвал солидным состав участников, подчеркнув, что здесь присутствуют ведущие представители бизнеса из всех стран БРИКС. По его словам, страны объединения давно и успешно сотрудничают друг с другом, реализуют крупные совместные проекты в самых разных отраслях – промышленности, энергетике, транспорте и инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике.
Саммит БРИКС, в котором в этом году председательствует Россия, состоится в Казани с 22 по 24 октября. Участие в саммите примут представители 32 стран. Причем 24 страны будут представлены лидерами государств.
Участниками объединения являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В сентябре Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства.