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Байден: США знают дату израильского ответа на ракетный обстрел Ирана

Ведомости

Вашингтону известно, когда и как Израиль ответит Ирану на ракетный обстрел 1 октября, подтвердил президент США Джо Байден перед вылетом из Германии, пишет ТАСС.

Журналист задал вопрос американскому лидеру о том, известно ли США о подготовке ответа и когда он будет. «Да и да», – ответил Байден.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана.

5 октября представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари пообещал, что страна ответит на атаку Ирана тогда и так, как сочтет уместным. 9 октября израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль не отказывается от планов нанести удар по Ирану в ответ на ракетную атаку, он будет «смертоносным и неожиданным».

16 октября армия обороны Израиля сообщила о ликвидации нового лидера движения Яхья Синвара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию Синвара «важной вехой в падении власти “Хамас” в секторе Газа». Он также предложил палестинским радикалам сложить оружие и освободить заложников в обмен на возможность покинуть Газу и жить в другой стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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