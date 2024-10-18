Байден: США знают дату израильского ответа на ракетный обстрел Ирана
Вашингтону известно, когда и как Израиль ответит Ирану на ракетный обстрел 1 октября, подтвердил президент США Джо Байден перед вылетом из Германии, пишет ТАСС.
Журналист задал вопрос американскому лидеру о том, известно ли США о подготовке ответа и когда он будет. «Да и да», – ответил Байден.
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана.
5 октября представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари пообещал, что страна ответит на атаку Ирана тогда и так, как сочтет уместным. 9 октября израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль не отказывается от планов нанести удар по Ирану в ответ на ракетную атаку, он будет «смертоносным и неожиданным».
16 октября армия обороны Израиля сообщила о ликвидации нового лидера движения Яхья Синвара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию Синвара «важной вехой в падении власти “Хамас” в секторе Газа». Он также предложил палестинским радикалам сложить оружие и освободить заложников в обмен на возможность покинуть Газу и жить в другой стране.