Французский министр призвал пригласить Украину в НАТО уже сейчас
Приглашение Украины в НАТО является «политическим сигналом», который можно было бы сделать уже сейчас, заявил министр-делегат Франции по вопросам Европы Бенжамен Хаддад в интервью газете Le Parisien.
«Приглашение является первым этапом, политическим сигналом, который мы могли бы сделать уже сейчас. Мы мобилизуем [усилия], чтобы убедить наших партнеров, даже если вступление является длительным и требующим процессом», – сказал он.
Приглашение Киева в НАТО является одним из пунктов «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского, представленного 16 октября. Среди других предложений – размещение на территории Украины «неядерного пакета сдерживания» Москвы, предложение заменить войска США в Европе украинскими, продолжение помощи Киеву, призыв к силам ПВО союзников сбивать российские ракеты над украинской территорией и приглашение разрабатывать критические минеральные ресурсы страны, чтобы они не усилили Россию и Китай.
18 октября Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что скепсис по поводу приглашения в альянс «остается у немцев». При этом позиции между Украиной и США по поводу приглашения Киева в НАТО, напротив, сблизились, добавил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля допустил отправку войск стран НАТО на территорию Украины. Макрон заявил, что на эту меру может пойти каждая из стран ЕС самостоятельно. Отправку войск на Украину допустил тогдашний премьер-министр Франции Габриэль Атталь, отметив, что переброшенные туда военные могут заниматься обучением местных солдат и охраной границ.