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«РИА Новости»: США и Великобритания нанесли удары по Ходейде в Йемене

Ведомости

Американская и британская авиация нанесли два удара по провинции Ходейда на западе Йемена по объектам группировки «Ансар Аллах» (хуситы), пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в местных органах власти.

«Истребители совершили два рейда на объекты движения "Ансар Аллах" в районе Рас-Исса округа Ас-Салиф в провинции Ходейда на западе Йемена», – сказал собеседник агентства.

17 октября военные США нанесли удары по пяти подземным складам оружия на территории Йемена, подконтрольной хуситам. Вечером 4 октября телеканал Al Masirah, который принадлежит хуситам, сообщил, что США и Великобритания нанесли серию авиаударов по городам Йемена. Речь шла об ударах по столице Сане, по аэропорту Ходейды в районе Аль-Хатиб и территории Йемена к югу от города Дамар.

Йеменские хуситы выступили в поддержку палестинской группировки «Хамас» после нападения на южные районы Израиля в октябре 2023 г. Хуситы начали обстреливать территорию Израиля и связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на это ряд западных стран объявили об операции, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. боевиков «Хамас» на Израиль, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 42 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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