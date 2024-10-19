«РИА Новости»: США и Великобритания нанесли удары по Ходейде в Йемене
Американская и британская авиация нанесли два удара по провинции Ходейда на западе Йемена по объектам группировки «Ансар Аллах» (хуситы), пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в местных органах власти.
«Истребители совершили два рейда на объекты движения "Ансар Аллах" в районе Рас-Исса округа Ас-Салиф в провинции Ходейда на западе Йемена», – сказал собеседник агентства.
17 октября военные США нанесли удары по пяти подземным складам оружия на территории Йемена, подконтрольной хуситам. Вечером 4 октября телеканал Al Masirah, который принадлежит хуситам, сообщил, что США и Великобритания нанесли серию авиаударов по городам Йемена. Речь шла об ударах по столице Сане, по аэропорту Ходейды в районе Аль-Хатиб и территории Йемена к югу от города Дамар.
Йеменские хуситы выступили в поддержку палестинской группировки «Хамас» после нападения на южные районы Израиля в октябре 2023 г. Хуситы начали обстреливать территорию Израиля и связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на это ряд западных стран объявили об операции, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. боевиков «Хамас» на Израиль, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 42 000 человек.