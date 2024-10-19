Российская ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ за ночь
Дежурные средства ПВО России уничтожили и сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов с полуночи до 06:00, сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов сбили над Брянской областью – 13, еще два – над Ростовской и один над Белгородской.
Из 13 сбитых над Брянской областью беспилотников три – реактивные, уточнил губернатор региона Александр Богомаз. В результате детонации взрывного устройства сбитого дрона на чердаке нежилого здания произошло возгорание. Специалисты МЧС оперативно потушили пожар, отчитался губернатор. Пострадавших нет.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что оба дрона уничтожены в районе Новошахтинска. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
18 октября Минобороны сообщало о двух сбитых беспилотниках над Курской областью, еще двух – над Брянской.