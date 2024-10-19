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Российская ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ за ночь

Ведомости

Дежурные средства ПВО России уничтожили и сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов с полуночи до 06:00, сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью – 13, еще два – над Ростовской и один над Белгородской.

Из 13 сбитых над Брянской областью беспилотников три – реактивные, уточнил губернатор региона Александр Богомаз. В результате детонации взрывного устройства сбитого дрона на чердаке нежилого здания произошло возгорание. Специалисты МЧС оперативно потушили пожар, отчитался губернатор. Пострадавших нет. 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что оба дрона уничтожены в районе Новошахтинска. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

18 октября Минобороны сообщало о двух сбитых беспилотниках над Курской областью, еще двух – над Брянской. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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