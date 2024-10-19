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В Кремле приветствуют готовность Шольца к переговорам с Путиным по Украине

Ведомости

Готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца обсуждать с российским президентом Владимиром Путиным украинский вопрос является важным сигналом, это «то, что можно приветствовать», заявил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Заявление Шольца о готовности выйти на диалог с Москвой – это «важные слова», поскольку недавно Германия была среди западных стран, которые «полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», отметил представитель Кремля. По его словам, в Москве говорили, что такая позиция Запада является бесперспективной.

Нынешняя готовность канцлера ФРГ к диалогу – это «то, что можно приветствовать», добавил Песков. 

16 октября в ходе выступления в бундестаге Шольц заявил, что после конференции в Бюргенштоке в Швейцарии стало ясно, что нужно провести еще одну встречу, в которой, как сказали в Киеве, должна принять участие и Россия. «И поэтому правильно, что когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы говорим: «Да, это так», – сказал канцлер ФРГ.

Шольц также заявил, что при возможных переговорах не должно приниматься никаких решений без участия Украины и без предварительного согласия между странами – партнерами Германии.

9 октября Reuters со ссылкой на украинского посла в Турции Василия Боднаря писало, что Украина намерена провести мирный саммит с участием России в декабре 2024 г. При этом посол исключил возможность прямых двусторонних переговоров с Москвой. По его словам, Турция будет выступать посредником между странами для переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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