В Кремле приветствуют готовность Шольца к переговорам с Путиным по Украине
Готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца обсуждать с российским президентом Владимиром Путиным украинский вопрос является важным сигналом, это «то, что можно приветствовать», заявил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Заявление Шольца о готовности выйти на диалог с Москвой – это «важные слова», поскольку недавно Германия была среди западных стран, которые «полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», отметил представитель Кремля. По его словам, в Москве говорили, что такая позиция Запада является бесперспективной.
Нынешняя готовность канцлера ФРГ к диалогу – это «то, что можно приветствовать», добавил Песков.
16 октября в ходе выступления в бундестаге Шольц заявил, что после конференции в Бюргенштоке в Швейцарии стало ясно, что нужно провести еще одну встречу, в которой, как сказали в Киеве, должна принять участие и Россия. «И поэтому правильно, что когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы говорим: «Да, это так», – сказал канцлер ФРГ.
Шольц также заявил, что при возможных переговорах не должно приниматься никаких решений без участия Украины и без предварительного согласия между странами – партнерами Германии.
9 октября Reuters со ссылкой на украинского посла в Турции Василия Боднаря писало, что Украина намерена провести мирный саммит с участием России в декабре 2024 г. При этом посол исключил возможность прямых двусторонних переговоров с Москвой. По его словам, Турция будет выступать посредником между странами для переговоров.