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МИД: присоединение Украины к НАТО поставит крест на возможности переговоров

Ведомости

Вступление Украины в НАТО поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта, Россия постоянно предупреждает об опасности такого шага, заявил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на прошлой неделе, что принятие Украины в НАТО в нынешних условиях будет означать начало третьей мировой войны.

«Мы постоянно предупреждаем об опасности вступления Украины в НАТО», – сказал Полищук, комментируя слова венгерского министра.

Решение о вступлении в военный альянс, по его мнению, «поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования». Непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против РФ окажется неизбежным, такая ситуация приведет к «неконтролируемой эскалации», а ответственность за нее ляжет на «западных кураторов киевского режима», добавил дипломат. 

9 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом его «плана победы». По мнению украинского лидера, если Киев станет членом альянса, Россия «геополитически проиграет». Позднее украинский президент рассказал о скепсисе ФРГ относительно приглашения республики в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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