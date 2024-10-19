МИД: присоединение Украины к НАТО поставит крест на возможности переговоров

Решение о вступлении в военный альянс, по его мнению, «поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования». Непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против РФ окажется неизбежным, такая ситуация приведет к «неконтролируемой эскалации», а ответственность за нее ляжет на «западных кураторов киевского режима», добавил дипломат.