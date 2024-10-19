МИД: присоединение Украины к НАТО поставит крест на возможности переговоров
Вступление Украины в НАТО поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта, Россия постоянно предупреждает об опасности такого шага, заявил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на прошлой неделе, что принятие Украины в НАТО в нынешних условиях будет означать начало третьей мировой войны.
«Мы постоянно предупреждаем об опасности вступления Украины в НАТО», – сказал Полищук, комментируя слова венгерского министра.
Решение о вступлении в военный альянс, по его мнению, «поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования». Непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против РФ окажется неизбежным, такая ситуация приведет к «неконтролируемой эскалации», а ответственность за нее ляжет на «западных кураторов киевского режима», добавил дипломат.
9 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом его «плана победы». По мнению украинского лидера, если Киев станет членом альянса, Россия «геополитически проиграет». Позднее украинский президент рассказал о скепсисе ФРГ относительно приглашения республики в НАТО.