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Сийярто: принятие Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне

Ведомости

Принятие Украины в НАТО в нынешних условиях будет означать начало третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто журналистам на полях Петербургского международного газового форума.

Сийярто напомнил, что Киев находится в состоянии конфликта с Москвой.

«Из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны. А мы всегда выступали против прямой конфронтации между Россией и НАТО», – сказал глава венгерского МИДа (цитата по «РИА Новости»).

9 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом его «плана победы». По мнению украинского лидера, если Киев станет членом альянса, Россия «геополитически проиграет».

5 октября The Washington Post со ссылкой на источник писала, что страны НАТО на встрече в Германии в формате «Рамштайн» 12 октября могли бы предложить Украине конкретные шаги для будущего членства в альянсе, но они «вероятно, все еще не дотягивают до срочных действий, которые запросил Киев». Встречу перенесли на 17 октября в связи с переменой в планах американского президента Джо Байдена, который остался в США из-за урагана «Милтон».

14 июня президент России Владимир Путин озвучил ряд условий прекращения огня, одно из которых – официальное заявление Киева об отказе от стремления вступить в НАТО. 13 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что июньское мирное предложение Путина с условиями для урегулирования украинского конфликта больше не актуально после нападения украинской армии на Курскую область 6 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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