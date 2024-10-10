Сийярто: принятие Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне
Принятие Украины в НАТО в нынешних условиях будет означать начало третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто журналистам на полях Петербургского международного газового форума.
Сийярто напомнил, что Киев находится в состоянии конфликта с Москвой.
«Из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны. А мы всегда выступали против прямой конфронтации между Россией и НАТО», – сказал глава венгерского МИДа (цитата по «РИА Новости»).
9 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом его «плана победы». По мнению украинского лидера, если Киев станет членом альянса, Россия «геополитически проиграет».
5 октября The Washington Post со ссылкой на источник писала, что страны НАТО на встрече в Германии в формате «Рамштайн» 12 октября могли бы предложить Украине конкретные шаги для будущего членства в альянсе, но они «вероятно, все еще не дотягивают до срочных действий, которые запросил Киев». Встречу перенесли на 17 октября в связи с переменой в планах американского президента Джо Байдена, который остался в США из-за урагана «Милтон».
14 июня президент России Владимир Путин озвучил ряд условий прекращения огня, одно из которых – официальное заявление Киева об отказе от стремления вступить в НАТО. 13 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что июньское мирное предложение Путина с условиями для урегулирования украинского конфликта больше не актуально после нападения украинской армии на Курскую область 6 августа.