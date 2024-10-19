В Токио задержали мужчину за попытку протаранить резиденцию премьера
В Токио задержали мужчину, который попытался протаранить на автомобиле резиденцию премьер-министра Японии Сигэру Исиба. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Задержанный рано утром подъехал к штаб-квартире правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) и бросил в ее сторону несколько бутылок с зажигательной смесью. Он также протаранил на своем автомобиле защитное ограждение резиденции премьер-министра и бросил в полицейских дымовую шашку. Автомобиль мужчины загорелся, возгорание оперативно потушили. В результате происшествия никто не пострадал.
Генеральный секретарь ЛДПЯ Хироси Морияма заявил, что партия продолжит предвыборную кампанию по графику, несмотря на инцидент.
1 октября Исиба был избран новым премьер-министром Японии на пленарном заседании нижней палаты парламента. За его кандидатуру проголосовал 291 депутат из 461. До этого правящая Либерально-демократическая партия Японии выбрала Исибу новым председателем.
После вступления в должность Исиба заявил, что Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложности в отношениях стран после начала спецоперации на Украине. Япония осудила ее проведение и присоединилась к антироссийским санкциям. Между странами также продолжается спор о Южных Курилах.