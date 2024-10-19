В Токио задержали мужчину за попытку протаранить резиденцию премьера

После вступления в должность Исиба заявил, что Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложности в отношениях стран после начала спецоперации на Украине. Япония осудила ее проведение и присоединилась к антироссийским санкциям. Между странами также продолжается спор о Южных Курилах.