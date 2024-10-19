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В Токио задержали мужчину за попытку протаранить резиденцию премьера

Ведомости

В Токио задержали мужчину, который попытался протаранить на автомобиле резиденцию премьер-министра Японии Сигэру Исиба. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Задержанный рано утром подъехал к штаб-квартире правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) и бросил в ее сторону несколько бутылок с зажигательной смесью. Он также протаранил на своем автомобиле защитное ограждение резиденции премьер-министра и бросил в полицейских дымовую шашку. Автомобиль мужчины загорелся, возгорание оперативно потушили. В результате происшествия никто не пострадал.

Генеральный секретарь ЛДПЯ Хироси Морияма заявил, что партия продолжит предвыборную кампанию по графику, несмотря на инцидент. 

1 октября Исиба был избран новым премьер-министром Японии на пленарном заседании нижней палаты парламента. За его кандидатуру проголосовал 291 депутат из 461. До этого правящая Либерально-демократическая партия Японии выбрала Исибу новым председателем.

После вступления в должность Исиба заявил, что Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложности в отношениях стран после начала спецоперации на Украине. Япония осудила ее проведение и присоединилась к антироссийским санкциям. Между странами также продолжается спор о Южных Курилах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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