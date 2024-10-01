Сигэру Исиба избран новым премьер-министром Японии

1 октября NHK сообщило, что правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе. Ожидается, что в новом кабинете министров свои должности сохранят генеральный секретарь кабмина Есимаса Хаяси и министр государственных земель, инфраструктуры и транспорта Тэцуо Сайто. По данным NHK, министром обороны будет назначен Гэн Накатани, который занимал этот пост в 2014-2016 гг. Министром иностранных дел Японии может стать Такэси Ивая, министром финансов – экс-генсек кабинета Кацунобу Като, а министром экономики, торговли и промышленности – Едзи Муто.