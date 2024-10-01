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Сигэру Исиба избран новым премьер-министром Японии

Ведомости

Глава либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба избран 102-м премьер-министром страны на пленарном заседании нижней палаты парламента. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Исиба получил 291 голос из 461. За представителя Конституционно-демократической партии Есихико Ноду проголосовали 100 депутатов.

«Ожидается, что он [Исиба] также будет избран на пленарном заседании Верхней палаты», – говорится в материале.

По данным издания, ожидается, что новый кабинет Исибы будет избран на выборах Верхней палаты парламента страны.

1 октября NHK сообщило, что правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе. Ожидается, что в новом кабинете министров свои должности сохранят генеральный секретарь кабмина Есимаса Хаяси и министр государственных земель, инфраструктуры и транспорта Тэцуо Сайто. По данным NHK, министром обороны будет назначен Гэн Накатани, который занимал этот пост в 2014-2016 гг. Министром иностранных дел Японии может стать Такэси Ивая, министром финансов – экс-генсек кабинета Кацунобу Като, а министром экономики, торговли и промышленности – Едзи Муто.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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