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Правительство Японии распустило ключевую палату парламента

Ведомости

Правительство Японии приняло решение распустить нижнюю палату парламента перед внеочередными выборами, сообщает портал NHK. Об этом заявил новый премьер-министр страны Сигэру Исиба.

«Я приложу все усилия для того, чтобы на этих выборах победили наши соратники», – сказал Исиба перед роспуском.

После роспуска четыре оппозиционные партии – Конституционно-демократическая партия, Общество возрождения Японии, Коммунистическая и Народно-демократическая партии – внесли вотум недоверия кабинету Исибы. Объединения утверждают, что нынешняя администрация отдает приоритет партийным интересам, а не парламентским обсуждениям.

Палату представителей распустили спустя восемь дней после того, как Исиба вступил в должность. Он получил 291 голос из 461. За представителя Конституционно-демократической партии Есихико Ноду проголосовали 100 депутатов. Досрочные выборы в парламент пройдут 27 октября.

После вступления в должность Исиба заявил, что Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложности в отношениях стран после начала спецоперации на Украине. Япония осудила проведение спецоперации России на Украине и присоединилась к антироссийским санкциям. Между странами продолжается спор о Южных Курилах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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