Правительство Японии распустило ключевую палату парламента

После вступления в должность Исиба заявил, что Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложности в отношениях стран после начала спецоперации на Украине. Япония осудила проведение спецоперации России на Украине и присоединилась к антироссийским санкциям. Между странами продолжается спор о Южных Курилах.