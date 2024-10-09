Правительство Японии распустило ключевую палату парламента
Правительство Японии приняло решение распустить нижнюю палату парламента перед внеочередными выборами, сообщает портал NHK. Об этом заявил новый премьер-министр страны Сигэру Исиба.
«Я приложу все усилия для того, чтобы на этих выборах победили наши соратники», – сказал Исиба перед роспуском.
После роспуска четыре оппозиционные партии – Конституционно-демократическая партия, Общество возрождения Японии, Коммунистическая и Народно-демократическая партии – внесли вотум недоверия кабинету Исибы. Объединения утверждают, что нынешняя администрация отдает приоритет партийным интересам, а не парламентским обсуждениям.
Палату представителей распустили спустя восемь дней после того, как Исиба вступил в должность. Он получил 291 голос из 461. За представителя Конституционно-демократической партии Есихико Ноду проголосовали 100 депутатов. Досрочные выборы в парламент пройдут 27 октября.
После вступления в должность Исиба заявил, что Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложности в отношениях стран после начала спецоперации на Украине. Япония осудила проведение спецоперации России на Украине и присоединилась к антироссийским санкциям. Между странами продолжается спор о Южных Курилах.