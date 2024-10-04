Премьер Японии намерен сохранить курс на заключение мирного договора с Россией

Отношения России и Японии усложняются также из-за отсутствия заключенного мирного договора по итогам Второй мировой войны. Между двумя странами продолжается спор о Южных Курилах. Согласно позиции Токио, Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. В этом вопросе Россия опирается на Московскую декларацию дипломатических отношений от 1956 г., где говорится о передаче только двух островов после заключения мирного договора.