Премьер Японии намерен сохранить курс на заключение мирного договора с Россией
Правительство Японии сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложности в отношениях стран после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба, пишет агентство Kyodo.
Премьер-министр заверил, что будет стремиться разрешить «территориальный спор Японии с Россией». Он добавил, что страна продолжит поддерживать Украину.
Япония осудила проведение спецоперации России на Украине и присоединилась к антироссийским санкциям. В мае МИД РФ объявил о прекращении действия соглашения с Японией, направленного на сотрудничество в области ликвидации ядерного оружия. Соглашение вступило в силу в октябре 1993 г.
Отношения России и Японии усложняются также из-за отсутствия заключенного мирного договора по итогам Второй мировой войны. Между двумя странами продолжается спор о Южных Курилах. Согласно позиции Токио, Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. В этом вопросе Россия опирается на Московскую декларацию дипломатических отношений от 1956 г., где говорится о передаче только двух островов после заключения мирного договора.