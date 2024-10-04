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Премьер Японии намерен сохранить курс на заключение мирного договора с Россией

Ведомости

Правительство Японии сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложности в отношениях стран после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба, пишет агентство Kyodo.

Премьер-министр заверил, что будет стремиться разрешить «территориальный спор Японии с Россией». Он добавил, что страна продолжит поддерживать Украину.

Япония осудила проведение спецоперации России на Украине и присоединилась к антироссийским санкциям. В мае МИД РФ объявил о прекращении действия соглашения с Японией, направленного на сотрудничество в области ликвидации ядерного оружия. Соглашение вступило в силу в октябре 1993 г.

Отношения России и Японии усложняются также из-за отсутствия заключенного мирного договора по итогам Второй мировой войны. Между двумя странами продолжается спор о Южных Курилах. Согласно позиции Токио, Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. В этом вопросе Россия опирается на Московскую декларацию дипломатических отношений от 1956 г., где говорится о передаче только двух островов после заключения мирного договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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