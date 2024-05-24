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Россия прекратила действие соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия

Ведомости

Россия объявила о прекращении действия соглашения с Японией, которое направлено на сотрудничество в области ликвидации ядерного оружия. Соответствующая информация указана на сайте МИД России.

Соглашение вступило в силу в октябре 1993 г. В качестве даты прекращения действия указано 21 мая 2024 г.

Соглашение было направлено на совместное сокращение и ограничение ядерного вооружения, а также решение соответствующих проблем охраны окружающей среды. Для достижения целей и задач соглашения был создан комитет по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ.

23 мая МИД России исключил восстановление контактов с Японией в текущей ситуации. Как сообщили в ведомстве, разрыв отношений является выбором японской стороны, именно она должна думать о будущем отношений.

Япония осудила проведение спецоперации России на Украине. Кроме того, она присоединилась к санкциям против РФ. В марте японский МИД заявил, что Токио не будет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Токио считает неприемлемым проведение выборов президента РФ в новых регионах – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Отношения России и Японии усложняются также из-за отсутствия заключенного мирного договора по итогам Второй мировой войны. Между двумя странами продолжается спор о Южных Курилах. Согласно позиции Токио, Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. В этом вопросе Россия опирается на Московскую декларацию дипломатических отношений от 1956 г., где говорится о передаче только двух островов после заключения мирного договора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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