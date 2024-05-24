Россия прекратила действие соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия
Россия объявила о прекращении действия соглашения с Японией, которое направлено на сотрудничество в области ликвидации ядерного оружия. Соответствующая информация указана на сайте МИД России.
Соглашение вступило в силу в октябре 1993 г. В качестве даты прекращения действия указано 21 мая 2024 г.
Соглашение было направлено на совместное сокращение и ограничение ядерного вооружения, а также решение соответствующих проблем охраны окружающей среды. Для достижения целей и задач соглашения был создан комитет по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ.
23 мая МИД России исключил восстановление контактов с Японией в текущей ситуации. Как сообщили в ведомстве, разрыв отношений является выбором японской стороны, именно она должна думать о будущем отношений.
Япония осудила проведение спецоперации России на Украине. Кроме того, она присоединилась к санкциям против РФ. В марте японский МИД заявил, что Токио не будет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Токио считает неприемлемым проведение выборов президента РФ в новых регионах – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Отношения России и Японии усложняются также из-за отсутствия заключенного мирного договора по итогам Второй мировой войны. Между двумя странами продолжается спор о Южных Курилах. Согласно позиции Токио, Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. В этом вопросе Россия опирается на Московскую декларацию дипломатических отношений от 1956 г., где говорится о передаче только двух островов после заключения мирного договора.