Румыния поднимала истребители из-за влетевшего в воздушное пространство объекта
В ночь на 19 октября румынская радиолокационная система зафиксировала у Черного моря, примерно в 45 км к востоку от города Сфынту-Георге в уезде Тулча, маленькую воздушную цель. Об этом сообщается на сайте министерства национальной обороны Румынии.
Для наблюдения за обстановкой были направлены два истребителя F-16 ВВС Румынии и два самолета F-18 ВВС Испании. Объект пересек границу Румынии около 4:00 по местному времени (совпадает с московским) и направился к юго-западу страны. Максимальная глубина проникновения на территорию Румынии составила 19 км, цель пропала с радаров около 4:30 мск. Истребители не засекли беспилотник на всем пути следования и после его исчезновения вернулись на базы.
С утра силы оборонного ведомства осуществляют поисковые операции в этом районе.
9 сентября министерство национальной обороны Румынии сообщило об обнаружении обломков якобы российского беспилотника возле населенного пункта вблизи границы с Украиной. По данным ведомства, беспилотник нарушил воздушное пространство страны утром 8 сентября и затем покинул его.
26 августа командующий вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш заявил о влетевшем в воздушное пространство страны неизвестном объекте. Его зафиксировали сразу три радиолокационные станции, объект пролетел 25 км и исчез с радаров.