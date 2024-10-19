Румыния поднимала истребители из-за влетевшего в воздушное пространство объекта

Для наблюдения за обстановкой были направлены два истребителя F-16 ВВС Румынии и два самолета F-18 ВВС Испании. Объект пересек границу Румынии около 4:00 по местному времени (совпадает с московским) и направился к юго-западу страны. Максимальная глубина проникновения на территорию Румынии составила 19 км, цель пропала с радаров около 4:30 мск. Истребители не засекли беспилотник на всем пути следования и после его исчезновения вернулись на базы.