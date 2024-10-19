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Румыния поднимала истребители из-за влетевшего в воздушное пространство объекта

Ведомости

В ночь на 19 октября румынская радиолокационная система зафиксировала у Черного моря, примерно в 45 км к востоку от города Сфынту-Георге в уезде Тулча, маленькую воздушную цель. Об этом сообщается на сайте министерства национальной обороны Румынии.

Для наблюдения за обстановкой были направлены два истребителя F-16 ВВС Румынии и два самолета F-18 ВВС Испании. Объект пересек границу Румынии около 4:00 по местному времени (совпадает с московским) и направился к юго-западу страны. Максимальная глубина проникновения на территорию Румынии составила 19 км, цель пропала с радаров около 4:30 мск. Истребители не засекли беспилотник на всем пути следования и после его исчезновения вернулись на базы.

С утра силы оборонного ведомства осуществляют поисковые операции в этом районе.

9 сентября министерство национальной обороны Румынии сообщило об обнаружении обломков якобы российского беспилотника возле населенного пункта вблизи границы с Украиной. По данным ведомства, беспилотник нарушил воздушное пространство страны утром 8 сентября и затем покинул его.

26 августа командующий вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш заявил о влетевшем в воздушное пространство страны неизвестном объекте. Его зафиксировали сразу три радиолокационные станции, объект пролетел 25 км и исчез с радаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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