N12: атака беспилотника на резиденцию Нетаньяху была попыткой устранить премьера

Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в результате атаки беспилотников на его резиденцию в Кейсарии. Об этом сообщил израильский телеканал N12 со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве.