N12: атака беспилотника на резиденцию Нетаньяху была попыткой устранить премьера
Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в результате атаки беспилотников на его резиденцию в Кейсарии. Об этом сообщил израильский телеканал N12 со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве.
«Иран пытался уничтожить премьер-министра», – подчеркнул собеседник телеканала.
19 октября канцелярия израильского премьера сообщила, что частную резиденцию Нетаньяху в Кесарии атаковали ливанские беспилотники. Политика и его супруги в момент нападения не было дома.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении военными трех беспилотников, запущенных из Ливана. Два дрона были перехвачены, еще один врезался в здание в районе Кесарии.
19 сентября в Израиле было предотвращено покушение на Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галланта и директора Службы общей безопасности Ронена Бара. Убийство высокопоставленных чиновников якобы планировал Иран, писала The Jerusalem Post. На какой стадии была подготовка к покушению, не сообщалось.