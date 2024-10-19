Le Monde сообщила о готовности США пригласить Украину в НАТО
У США нет принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО, но Германия все еще выступает против вступления страны в альянс. Об этом сообщила Le Monde со ссылкой на источники.
По мнению собеседников издания, решение США может изменить правительство Германии.
Дипломатический источник заявил, что если на президентских выборах в США победит кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, действующий американский лидер Джо Байден сможет действовать по вопросу приглашения Украины в НАТО во время переходного периода после определения главы государства в ноябре и до инаугурации в январе. При этом если президентом будет избран кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп, инициатива Байдена рискует ухудшить ситуацию.
9 октября президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что приглашение страны в НАТО является первым пунктом «плана победы». По его мнению, если Киев станет членом альянса, Россия «геополитически проиграет». Среди других предложений – размещение на территории Украины «неядерного пакета сдерживания» РФ, продолжение помощи, призыв к силам противовоздушной обороны союзников сбивать российские ракеты над страной и др. Позднее президент Украины рассказал о скепсисе ФРГ относительно приглашения страны в НАТО.
19 октября директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук предупредил, что вступление Украины в Североатлантический альянс поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта.