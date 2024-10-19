Le Monde сообщила о готовности США пригласить Украину в НАТО

Дипломатический источник заявил, что если на президентских выборах в США победит кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, действующий американский лидер Джо Байден сможет действовать по вопросу приглашения Украины в НАТО во время переходного периода после определения главы государства в ноябре и до инаугурации в январе. При этом если президентом будет избран кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп, инициатива Байдена рискует ухудшить ситуацию.