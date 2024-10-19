Министры обороны G7 поддержали «необратимый путь» Украины в НАТО

9 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что приглашение страны в НАТО является первым пунктом «плана победы». По его словам, если Киев станет членом альянса, Россия «геополитически проиграет». Среди иных предложений – размещение на территории Украины «неядерного пакета сдерживания» России, продолжение помощи, призыв к силам противовоздушной обороны союзников сбивать российские ракеты над страной и др.