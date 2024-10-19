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Министры обороны G7 поддержали «необратимый путь» Украины в НАТО

Ведомости

Министры обороны стран G7 поддержали «необратимый путь» Украины к полной евроинтеграции, в том числе членство в НАТО. Об этом говорится в заявлении глав оборонных ведомств по итогам встречи в Неаполе.

«Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», – сказано в заявлении.

Отмечается также важность согласования мер поддержки, которую НАТО и Евросоюз должны предоставить Украине. Министры поддержали программу по обучению и подготовке украинских военных и инициативы, направленные на поддержку оборонной промышленности страны.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что приглашение страны в НАТО является первым пунктом «плана победы». По его словам, если Киев станет членом альянса, Россия «геополитически проиграет». Среди иных предложений – размещение на территории Украины «неядерного пакета сдерживания» России, продолжение помощи, призыв к силам противовоздушной обороны союзников сбивать российские ракеты над страной и др.

19 октября директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук указал, что вступление Украины в альянс поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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