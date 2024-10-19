Министры обороны G7 поддержали «необратимый путь» Украины в НАТО
Министры обороны стран G7 поддержали «необратимый путь» Украины к полной евроинтеграции, в том числе членство в НАТО. Об этом говорится в заявлении глав оборонных ведомств по итогам встречи в Неаполе.
«Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», – сказано в заявлении.
Отмечается также важность согласования мер поддержки, которую НАТО и Евросоюз должны предоставить Украине. Министры поддержали программу по обучению и подготовке украинских военных и инициативы, направленные на поддержку оборонной промышленности страны.
9 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что приглашение страны в НАТО является первым пунктом «плана победы». По его словам, если Киев станет членом альянса, Россия «геополитически проиграет». Среди иных предложений – размещение на территории Украины «неядерного пакета сдерживания» России, продолжение помощи, призыв к силам противовоздушной обороны союзников сбивать российские ракеты над страной и др.
19 октября директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук указал, что вступление Украины в альянс поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта.