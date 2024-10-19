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Киселев рассказал об общении Путина с представителями СМИ стран БРИКС

Ведомости

После официальной встречи с представителями СМИ стран БРИКС им удалось коротко пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом «РИА Новости» рассказал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, который модерировал встречу.

Несмотря на плотный график, Путин уделил время для коллективных и индивидуальных фотографий с участниками встречи, включая их ассистентов. Киселев отметил, что атмосфера была очень теплой, и президент остался доволен общением. По словам Киселева, все участники встречи были впечатлены возможностью лично пообщаться и сфотографироваться с Путиным.

За четыре дня до начала саммита БРИКС в Казани, 18 октября, Путин в подмосковном Ново-Огареве встретился с с представителями крупных СМИ стран – участниц объединения.

В своем вступительном слове президент России поблагодарил зарубежных журналистов за активное освещение работы БРИКС. Он отметил, что за время председательства России было проведено более 200 мероприятий, включая конференции и заседания. Президент подчеркнул, что БРИКС не направлен против других стран, а является союзом государств, учитывающих взаимные интересы. Он также сравнил БРИКС с G7, отметив, что с 1992 по 2023 гг. доля стран БРИКС в мировом ВВП удвоилась, в то время как показатели G7 снизились. Во время встречи представителям СМИ удалось обсудить с Путиным отношения России и Китая, Ближний Восток и саммит объединения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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