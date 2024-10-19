Киселев рассказал об общении Путина с представителями СМИ стран БРИКС

В своем вступительном слове президент России поблагодарил зарубежных журналистов за активное освещение работы БРИКС. Он отметил, что за время председательства России было проведено более 200 мероприятий, включая конференции и заседания. Президент подчеркнул, что БРИКС не направлен против других стран, а является союзом государств, учитывающих взаимные интересы. Он также сравнил БРИКС с G7, отметив, что с 1992 по 2023 гг. доля стран БРИКС в мировом ВВП удвоилась, в то время как показатели G7 снизились. Во время встречи представителям СМИ удалось обсудить с Путиным отношения России и Китая, Ближний Восток и саммит объединения.