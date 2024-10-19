Киселев рассказал об общении Путина с представителями СМИ стран БРИКС
После официальной встречи с представителями СМИ стран БРИКС им удалось коротко пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом «РИА Новости» рассказал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, который модерировал встречу.
Несмотря на плотный график, Путин уделил время для коллективных и индивидуальных фотографий с участниками встречи, включая их ассистентов. Киселев отметил, что атмосфера была очень теплой, и президент остался доволен общением. По словам Киселева, все участники встречи были впечатлены возможностью лично пообщаться и сфотографироваться с Путиным.
За четыре дня до начала саммита БРИКС в Казани, 18 октября, Путин в подмосковном Ново-Огареве встретился с с представителями крупных СМИ стран – участниц объединения.
В своем вступительном слове президент России поблагодарил зарубежных журналистов за активное освещение работы БРИКС. Он отметил, что за время председательства России было проведено более 200 мероприятий, включая конференции и заседания. Президент подчеркнул, что БРИКС не направлен против других стран, а является союзом государств, учитывающих взаимные интересы. Он также сравнил БРИКС с G7, отметив, что с 1992 по 2023 гг. доля стран БРИКС в мировом ВВП удвоилась, в то время как показатели G7 снизились. Во время встречи представителям СМИ удалось обсудить с Путиным отношения России и Китая, Ближний Восток и саммит объединения.