Лавров назвал обманом предложение Байдена о переговорах по ядерному оружию
Предложение президента США Джо Байдена о сокращении ядерного оружия, выдвинутое в адрес России, Китая и КНДР, связано с желанием заработать предвыборные очки для кандидата от демократической партии Камалы Харрис, а по сути является обманом. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам».
«Это все от лукавого. Призыв разговаривать о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий – обман», – подчеркнул Лавров.
По словам главы МИДа, формулировка «без предварительных условий» означает, что США оставляет за собой право объявлять Россию врагом и официально заявлять, что их цель – нанесение «стратегического поражения» РФ на поле боя. Аналогичная ситуация складывается и с Северной Кореей.
«Переговоры о контроле над вооружениями ведутся на основе взаимного уважения, признания обеими сторонами, что не должно быть войны. Когда же тебе говорят, мол, давай начнем переговоры без всяких условий, но у меня цель тебя уничтожить на поле боя – разве это умно? Думаю, что нет», – подчеркнул Лавров.
В ночь на 14 октября Белый дом опубликовал заявление президента США в связи с получением Нобелевской премии мира выступающей за ядерное разоружение японской НКО Nihon Hidankyo. Байден подчеркнул, что мировое сообщество должно «продолжать двигаться к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия». Согласно этому заявлению, США «готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу».
14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России с США о сокращении ядерных вооружений в условиях войны, которая ведется против Москвы с прямым вовлечением трех западных ядерных держав, включая Францию и Великобританию, «абсолютно невозможны».