Лавров назвал обманом предложение Байдена о переговорах по ядерному оружию

В ночь на 14 октября Белый дом опубликовал заявление президента США в связи с получением Нобелевской премии мира выступающей за ядерное разоружение японской НКО Nihon Hidankyo. Байден подчеркнул, что мировое сообщество должно «продолжать двигаться к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия». Согласно этому заявлению, США «готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу».