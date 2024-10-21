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Лавров назвал обманом предложение Байдена о переговорах по ядерному оружию

Ведомости

Предложение президента США Джо Байдена о сокращении ядерного оружия, выдвинутое в адрес России, Китая и КНДР, связано с желанием заработать предвыборные очки для кандидата от демократической партии Камалы Харрис, а по сути является обманом. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам».

«Это все от лукавого. Призыв разговаривать о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий – обман», – подчеркнул Лавров.

По словам главы МИДа, формулировка «без предварительных условий» означает, что США оставляет за собой право объявлять Россию врагом и официально заявлять, что их цель – нанесение «стратегического поражения» РФ на поле боя. Аналогичная ситуация складывается и с Северной Кореей.

«Переговоры о контроле над вооружениями ведутся на основе взаимного уважения, признания обеими сторонами, что не должно быть войны. Когда же тебе говорят, мол, давай начнем переговоры без всяких условий, но у меня цель тебя уничтожить на поле боя – разве это умно? Думаю, что нет», – подчеркнул Лавров.

В ночь на 14 октября Белый дом опубликовал заявление президента США в связи с получением Нобелевской премии мира выступающей за ядерное разоружение японской НКО Nihon Hidankyo. Байден подчеркнул, что мировое сообщество должно «продолжать двигаться к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия». Согласно этому заявлению, США «готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу».

14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России с США о сокращении ядерных вооружений в условиях войны, которая ведется против Москвы с прямым вовлечением трех западных ядерных держав, включая Францию и Великобританию, «абсолютно невозможны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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