Песков объяснил слова Трампа об ударах по Москве предвыборной кампанией в США
В США идет предвыборная кампания, на этом фоне озвучивается много различных горячих и весьма эмоциональных высказываний. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
Он ответил на вопрос журналистов о публикации The Wall Street Journal, в которой говорилось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по центру Москвы в случае нападения на Украину.
«Мы по-прежнему предпочитаем проявлять очень ответственную позицию в плане непредания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и такую информационную гигиену в данном случае не соблюдают», – добавил Песков.
На встрече с редакционной коллегией The Wall Street Journal Трамп сообщил, что якобы угрожал Путину ударом по Москве. Кандидат в президенты США от республиканцев утверждает, что «отлично ладил» с президентом России несмотря на то, что он «другой человек».