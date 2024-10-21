Путин и президент ОАЭ открыли Центр сотрудничества в сфере образования
Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян до начала переговоров приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Лидеры России и ОАЭ также посетили урок арабского языка для российских учащихся.
Центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования разрабатывает программы и курсы для изучения арабского языка учащимися из всех регионов РФ, проводит олимпиады и выездные стажировки для учеников и преподавателей и занимается организацией международных научно-практических форумов.
21 октября президенты России и ОАЭ провели переговоры. Путин указал, что, несмотря на трехкратный рост товарооборота за последние три года, в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». Президент ОАЭ заявил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения между странами качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики.