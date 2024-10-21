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Армия Израиля сообщила о запуске 45 снарядов из Ливана в сторону Голанских высот

Ведомости

Израильские силы зафиксировали зафиксировали 45 пусков снарядов со стороны Ливана по Голанским высотам. Об этом сообщается в Telegram-канале армии Израиля (ЦАХАЛ).

«После сирен, прозвучавших в 17:52 по местному времени (совпадает с мск) в районе северных Голанских высот, было обнаружено около 45 снарядов, которые пересекли территорию Израиля со стороны Ливана», – говорится в сообщении.

По данным армии, снаряды упали на открытой местности.

20 октября ливанская группировка «Хезболла» заявила об атаке на военную базу ЦАХАЛ возле города Цфат, расположенного на севере Израиля. Согласно заявлению группировки, атака стала ответом на «удары израильского врага по деревням и жилым домам».

23 сентября израильская армия объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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