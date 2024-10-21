Армия Израиля сообщила о запуске 45 снарядов из Ливана в сторону Голанских высот
Израильские силы зафиксировали зафиксировали 45 пусков снарядов со стороны Ливана по Голанским высотам. Об этом сообщается в Telegram-канале армии Израиля (ЦАХАЛ).
«После сирен, прозвучавших в 17:52 по местному времени (совпадает с мск) в районе северных Голанских высот, было обнаружено около 45 снарядов, которые пересекли территорию Израиля со стороны Ливана», – говорится в сообщении.
По данным армии, снаряды упали на открытой местности.
20 октября ливанская группировка «Хезболла» заявила об атаке на военную базу ЦАХАЛ возле города Цфат, расположенного на севере Израиля. Согласно заявлению группировки, атака стала ответом на «удары израильского врага по деревням и жилым домам».
23 сентября израильская армия объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.