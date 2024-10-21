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Bloomberg: Блинкен снова попытается добиться прекращения огня на Ближнем Востоке

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в свой 11-й визит на Ближний Восток, чтобы попытаться добиться прекращения огня между Израилем, «Хамасом» и «Хезболлой», сообщает Bloomberg.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби пояснил, что Блинкен работает над планом урегулирования конфликта в Газе, хотя США еще не пришли к окончательному решению о том, как будет устроена система безопасности в палестинском анклаве.

Спецпосланник США по Ливану Амос Хохштейн также направился на Ближний Восток после массового обстрела Ливана Израилем 19 и 20 октября. Он встретился со спикером парламента Ливана Набихом Берри, где они обсудили путин выхода из кризиса.

Опрошенные Bloomberg эксперты утверждают, что решение президента США Джо Байдена отправить Хохштейна «сигнализирует о необходимости скорейшего прекращения огня в Ливане». Иран ищет варианты, как снизить напряженность в регионе для сохранения своих военных.

Правительство США считает, что ликвидация Израилем лидера «Хамаса» Яхьи Синвара может привести к прогрессу в мирных переговорах, несмотря на то, что «Хамас» и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерены продолжать войну.

Израильский чиновник рассказал Bloomberg, Израиль готов к пакетному соглашению, которое позволит стабилизировать ситуацию на юге Ливана, освободить заложников «Хамаса» в Газе и разрешить доставку гуманитарной помощи на палестинскую территорию. Официальные лица в Израиле заявили, что хотят, чтобы резолюция 1701 Совета Безопасности ООН соблюдалась ливанскими властями, а миротворцы ООН более достоверно сообщали о нарушениях со стороны боевиков.

21 октября Иран направил жалобы в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и в Совбез ООН об угрозах иранским ядерным объектам со стороны Израиля. 

20 октября в сеть попали секретные данные американской разведки о планах Израиля по ответным действиям против Ирана, который ударил ракетами по территории еврейского государства 1 октября.

Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю, выпустив сотни баллистических снарядов. Тегеран заявил, что это было сделано в ответ на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и руководителя ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Атака произошла всего через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана.

23 сентября ЦАХАЛ объявила о начале операции «Стрелы севера», целью которой было уничтожение инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Это шиитское движение поддерживало «Хамас», обстреливая северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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