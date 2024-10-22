Newsweek: Южная Корея может отправить военных экспертов на Украину

21 октября первый замминистра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн провел встречу с послом России в Сеуле Георгием Зиновьевым, писал Yonhap. Она связана со слухами о якобы отправке военнослужащих Северной Кореи в зону проведения спецоперации РФ на Украине. Песков в тот же день назвал противоречивой эту информацию. Он добавил, что КНДР является партнером России, которая имеет «суверенное право» на развитие отношений с этой страной во всех областях.