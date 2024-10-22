Newsweek: Южная Корея может отправить военных экспертов на Украину
Власти Южной Кореи «рассматривают план отправки на Украину» своего военного персонала, включая офицеров разведки, специализирующихся на Северной Корее, а также экспертов по тактике. Об этом сообщает Newsweek.
Источник в разведке Южной Кореи сообщил изданию, что южнокорейский персонал на Украине будет проводить допросы или предоставлять услуги переводчика, если северокорейские солдаты, которые якобы могут там присутствовать, будут захвачены украинскими войсками. Они также будут предоставлять Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях Северной Кореи.
8 октября глава оборонного ведомства Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что Пхеньян якобы может направить своих военнослужащих в зону проведения российской спецоперации. По его словам, это вполне вероятно, поскольку «Россия и Северная Корея подписали договор, похожий на военный союз». Речь шла о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. С подобными обвинениями в адрес КНДР выступали и в Киеве.
10 октября Песков назвал «уткой» сообщения о том, что власти КНДР якобы отправляют своих военных для участия в спецоперации. 16 октября генсекретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что у альянса нет подтверждения этим сведениям.
21 октября первый замминистра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн провел встречу с послом России в Сеуле Георгием Зиновьевым, писал Yonhap. Она связана со слухами о якобы отправке военнослужащих Северной Кореи в зону проведения спецоперации РФ на Украине. Песков в тот же день назвал противоречивой эту информацию. Он добавил, что КНДР является партнером России, которая имеет «суверенное право» на развитие отношений с этой страной во всех областях.