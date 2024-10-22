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Минобороны: российские войска взяли под контроль село Новосадовое в ДНР

Ведомости

Подразделения российской группировки войск «Запад» взяли под контроль село Новосадовое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Бойцы «Запада» нанесли поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Терны, Торское и Красный Лиман ДНР, говорится в сводке о ходе проведения российской спецоперации.

В Минобороны заявили также, что подразделения российской группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск и Цукурино в ДНР, утверждают в ведомстве.

Ранее в октябре Минобороны РФ сообщало, что российские войска взяли под контроль город Угледар, села Верхнекаменское, Крутой Яр, Зоряное Первое, Максимильяновка, Красный Яр, Михайловка, Желанное Второе, поселок Гродовка, Золотая Нива и Островское в ДНР, а также село Вишневое в Харьковской области, села Невское и Макеевка в Луганской народной республике.

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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