Минобороны: российские войска взяли под контроль село Новосадовое в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Запад» взяли под контроль село Новосадовое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Бойцы «Запада» нанесли поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Терны, Торское и Красный Лиман ДНР, говорится в сводке о ходе проведения российской спецоперации.
В Минобороны заявили также, что подразделения российской группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск и Цукурино в ДНР, утверждают в ведомстве.
Ранее в октябре Минобороны РФ сообщало, что российские войска взяли под контроль город Угледар, села Верхнекаменское, Крутой Яр, Зоряное Первое, Максимильяновка, Красный Яр, Михайловка, Желанное Второе, поселок Гродовка, Золотая Нива и Островское в ДНР, а также село Вишневое в Харьковской области, села Невское и Макеевка в Луганской народной республике.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.