МИД заявил протест послу ФРГ из-за создания штаба НАТО
Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало посла ФРГ Александра Ламбсдорффа, которому был заявлен протест из-за создания в Ростоке регионального штаба морского командования НАТО. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
Послу было указано, что расширение военной инфраструктуры Североатлантического альянса на территории бывшей ГДР не останется без ответа.
«Налицо грубое нарушение Договора об урегулировании со стороны Германии от 12 сентября 1990 г. ("Договор 2+4"), в соответствии с которым она не имеет права размещать иностранные войска на территории бывшей ГДР», – пояснили в МИД РФ.
17 октября «Ведомости» писали о заявлении лидера ХДС и кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца выдвинуть России ультиматум касательно прекращения боевых действий на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ обратилась к Германии с тем, чтобы она прекратила поставки оружия Киеву. 16 октября Мерц отметил, что выступает за предъявление РФ 24-часового ультиматума о завершении спецоперации. Политик предложил снять ограничение на дальность вооружений для Украины в том случае, если требование не будет выполнено.