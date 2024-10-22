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МИД заявил протест послу ФРГ из-за создания штаба НАТО

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало посла ФРГ Александра Ламбсдорффа, которому был заявлен протест из-за создания в Ростоке регионального штаба морского командования НАТО. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Послу было указано, что расширение военной инфраструктуры Североатлантического альянса на территории бывшей ГДР не останется без ответа.

«Налицо грубое нарушение Договора об урегулировании со стороны Германии от 12 сентября 1990 г. ("Договор 2+4"), в соответствии с которым она не имеет права размещать иностранные войска на территории бывшей ГДР», – пояснили в МИД РФ.

17 октября «Ведомости» писали о заявлении лидера ХДС и кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца выдвинуть России ультиматум касательно прекращения боевых действий на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ обратилась к Германии с тем, чтобы она прекратила поставки оружия Киеву. 16 октября Мерц отметил, что выступает за предъявление РФ 24-часового ультиматума о завершении спецоперации. Политик предложил снять ограничение на дальность вооружений для Украины в том случае, если требование не будет выполнено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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