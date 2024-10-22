МИД заявил протест послу ФРГ из-за создания штаба НАТО

17 октября «Ведомости» писали о заявлении лидера ХДС и кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца выдвинуть России ультиматум касательно прекращения боевых действий на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ обратилась к Германии с тем, чтобы она прекратила поставки оружия Киеву. 16 октября Мерц отметил, что выступает за предъявление РФ 24-часового ультиматума о завершении спецоперации. Политик предложил снять ограничение на дальность вооружений для Украины в том случае, если требование не будет выполнено.