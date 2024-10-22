Глава минфина США анонсировала новые санкции против РФ на следующей неделе

В конце августа США ввели санкции против 400 физических и юридических лиц из России. Кроме того, под ограничения попали более 100 физлиц и компаний из 16 стран, которые якобы позволяют РФ обходить санкции. Среди них есть Китай, Швейцария, Турция и ОАЭ. Ограничения также затронули грузовую авиакомпанию Air Bridge Cargo, «Атол», «НИИ искусственного интеллекта», «Евраз КГОК», «Евраз НТМК», «Евраз ЗСМК», «Евраз Ванадий Тула», ООО «Сжиженный природный газ Якутия», «Диасофт», Норильский ГМК имени А. П. Завенягина, «Норникель технические сервисы», «Норильскремонт», «Распадская», ЯТЭК, Novatek China, Центр финансовых технологий (ЦФТ), «Элемент», «Распадская» угольная компания и «Норильск Авиа».