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Глава минфина США анонсировала новые санкции против РФ на следующей неделе

Ведомости

США на следующей неделе объявят о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщила глава американского минфина Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне.

Они также коснутся посредников в третьих странах, которые якобы поставляют в РФ критически важные военные компоненты.

В конце августа США ввели санкции против 400 физических и юридических лиц из России. Кроме того, под ограничения попали более 100 физлиц и компаний из 16 стран, которые якобы позволяют РФ обходить санкции. Среди них есть Китай, Швейцария, Турция и ОАЭ. Ограничения также затронули грузовую авиакомпанию Air Bridge Cargo, «Атол», «НИИ искусственного интеллекта», «Евраз КГОК», «Евраз НТМК», «Евраз ЗСМК», «Евраз Ванадий Тула», ООО «Сжиженный природный газ Якутия», «Диасофт», Норильский ГМК имени А. П. Завенягина, «Норникель технические сервисы», «Норильскремонт», «Распадская», ЯТЭК, Novatek China, Центр финансовых технологий (ЦФТ), «Элемент», «Распадская» угольная компания и «Норильск Авиа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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