Захарова: Польша высылает посла РФ на фоне отказа от немецких репараций
Польша не собирается требовать выплаты репараций от Германии за ущерб, причиненный за годы Второй мировой войны, одновременно заявляя о возможной высылке российского посла. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«К концу подходила первая четверть XXI века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой», – прокомментировала представитель МИДа.
22 октября министр иностранных дел Польши Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство России в Познани. Он объяснил это тем, что, по информации польского МИДа, Россия стоит за попытками диверсий в стране и в союзных государствах. Сикорский потребовал положить конец гибридной войне против Польши и ее союзников.
22 октября Захарова также прокомментировала слова главы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной высылке российского посла. Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что глава МИД Польши «больше ничего и не умеет».