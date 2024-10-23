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Захарова: Польша высылает посла РФ на фоне отказа от немецких репараций

Ведомости

Польша не собирается требовать выплаты репараций от Германии за ущерб, причиненный за годы Второй мировой войны, одновременно заявляя о возможной высылке российского посла. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К концу подходила первая четверть XXI века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой», – прокомментировала представитель МИДа.

22 октября министр иностранных дел Польши Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство России в Познани. Он объяснил это тем, что, по информации польского МИДа, Россия стоит за попытками диверсий в стране и в союзных государствах. Сикорский потребовал положить конец гибридной войне против Польши и ее союзников.

22 октября Захарова также прокомментировала слова главы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной высылке российского посла. Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что глава МИД Польши «больше ничего и не умеет».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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