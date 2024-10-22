Захарова прокомментировала возможную высылку российского посла из Польши

22 октября министр иностранных дел Польши Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство России в Познани. Он объяснил это тем, что, по информации польского МИДа, Россия стоит за попытками диверсий в стране и в союзных государствах. Сикорский потребовал положить конец гибридной войне против Польши и ее союзников.