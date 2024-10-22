Захарова прокомментировала возможную высылку российского посла из Польши
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментрировала слова главы министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной высылке российского посла.
Ранее официальный представитель МИД РФ сказала, что Россия ответит на закрытие генконсульства России в польском городе Познани.
22 октября министр иностранных дел Польши Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство России в Познани. Он объяснил это тем, что, по информации польского МИДа, Россия стоит за попытками диверсий в стране и в союзных государствах. Сикорский потребовал положить конец гибридной войне против Польши и ее союзников.