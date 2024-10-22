Захарова пообещала болезненный ответ Польше на закрытие генконсульства

22 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что внешнеполитическое ведомство страны приняло решение закрыть генконсульство России в Познани в связи с тем, что РФ якобы стоит за попытками диверсий в республике. Сикорский уточнил, что как глава МИДа располагает информацией о том, что за попытками диверсий в Польше, как и в союзных странах, якобы стоит Россия. Он потребовал прекратить гибридную войну против страны и ее партнеров.