Захарова пообещала болезненный ответ Польше на закрытие генконсульства
Россия ответит на закрытие генконсульства России в польском городе Познани. Об этом сообщила «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На очередной враждебный шаг дадим болезненный ответ», – уточнила дипломат.
22 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что внешнеполитическое ведомство страны приняло решение закрыть генконсульство России в Познани в связи с тем, что РФ якобы стоит за попытками диверсий в республике. Сикорский уточнил, что как глава МИДа располагает информацией о том, что за попытками диверсий в Польше, как и в союзных странах, якобы стоит Россия. Он потребовал прекратить гибридную войну против страны и ее партнеров.
21 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об аресте девяти человек, которые подозреваются в диверсиях и саботаже якобы по заказу российских спецслужб. По его словам, речь идет об избиениях, поджогах и попытках поджога. Среди арестованных – граждане Украины, Белоруссии и Польши. Это наемные люди, иногда «из криминального мира», уточнял политик.
На следующий день Туск рассказал, что польские власти проверяют версию о возможной причастности российских спецслужб к крупному пожару в торговом центре на севере Варшавы, который произошел в ночь на 12 мая. Тогда площадь возгорания превысила 62 000 кв. м, огнем было объято более 80% помещений.