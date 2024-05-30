В Польше обвинили двух белорусов и поляка в поджогах «по заказу России»
В Польше задержали трех человек – двух граждан Белоруссии и одного гражданина Польши – по подозрению в поджогах объектов в разных частях страны якобы по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает агентство внутренней безопасности Польши (ABW).
Задержанным предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и совершении диверсий. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Суд арестовал их на три месяца.
По данным ведомства, трое мужчин были задержаны 27 мая в Варшаве, Прушкуве и Поморском воеводстве. Аресты произошли в рамках расследования деятельности организованной преступной группы, которая совершала диверсии и поджоги якобы по заданию России.
В ABW напомнили, что в январе 2024 г. был задержан украинец, который планировал поджечь здания во Вроцлаве. Во время обысков у него изъяли предметы, которые могли быть использованы для дальнейших диверсий, отмечает польская спецслужба.
21 мая польский премьер Дональд Туск сообщил об аресте девяти человек, которые подозреваются в диверсиях и саботаже по заказу российских спецслужб. Речь идет об избиениях, поджогах и попытках поджога, уточнил Туск. Среди арестованных – граждане Украины, Белоруссии и Польши. По его словам, это наемные люди, иногда «из криминального мира».
На следующий день он заявил, что власти проверяют версию о возможной причастности российских спецслужб к крупному пожару в торговом центре на севере Варшавы, который произошел в ночь на 12 мая. Площадь возгорания тогда превысила 62 000 кв. м, огнем объято более 80% помещений. В ТЦ работало более 1400 точек, сгорело все, кроме одной палатки с мороженым.