В Польше обвинили двух белорусов и поляка в поджогах «по заказу России»

На следующий день он заявил, что власти проверяют версию о возможной причастности российских спецслужб к крупному пожару в торговом центре на севере Варшавы, который произошел в ночь на 12 мая. Площадь возгорания тогда превысила 62 000 кв. м, огнем объято более 80% помещений. В ТЦ работало более 1400 точек, сгорело все, кроме одной палатки с мороженым.