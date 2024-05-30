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В Польше обвинили двух белорусов и поляка в поджогах «по заказу России»

Ведомости

В Польше задержали трех человек – двух граждан Белоруссии и одного гражданина Польши – по подозрению в поджогах объектов в разных частях страны якобы по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

Задержанным предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и совершении диверсий. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Суд арестовал их на три месяца.

По данным ведомства, трое мужчин были задержаны 27 мая в Варшаве, Прушкуве и Поморском воеводстве. Аресты произошли в рамках расследования деятельности организованной преступной группы, которая совершала диверсии и поджоги якобы по заданию России.

В ABW напомнили, что в январе 2024 г. был задержан украинец, который планировал поджечь здания во Вроцлаве. Во время обысков у него изъяли предметы, которые могли быть использованы для дальнейших диверсий, отмечает польская спецслужба.

21 мая польский премьер Дональд Туск сообщил об аресте девяти человек, которые подозреваются в диверсиях и саботаже по заказу российских спецслужб. Речь идет об избиениях, поджогах и попытках поджога, уточнил Туск. Среди арестованных – граждане Украины, Белоруссии и Польши. По его словам, это наемные люди, иногда «из криминального мира».

На следующий день он заявил, что власти проверяют версию о возможной причастности российских спецслужб к крупному пожару в торговом центре на севере Варшавы, который произошел в ночь на 12 мая. Площадь возгорания тогда превысила 62 000 кв. м, огнем объято более 80% помещений. В ТЦ работало более 1400 точек, сгорело все, кроме одной палатки с мороженым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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