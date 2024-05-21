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Туск заявил об аресте девяти человек по подозрению в диверсиях по заказу РФ

Ведомости

В Польше арестовали девять человек, которые подозреваются в диверсиях и саботаже по заказу российских спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью телеканалу TVN24.

«В настоящее время арестованы девять человек по обвинению в причастности к диверсиям в Польше по запросу российских спецслужб», – сказал он.

Туск уточнил, что речь идет об избиениях, поджогах и попытках поджога. Среди арестованных – граждане Украины, Белоруссии и Польши. По его словам, это наемные люди, иногда «из криминального мира».

Польский премьер напомнил о случае в Вроцлаве, когда была пресечена попытка поджога завода по производству красок. Туск утверждает, что за этим якобы стоят российские спецслужбы.

5 мая Financial Times (FT) со ссылкой на представителей европейской разведки сообщила, что Россия якобы готовит диверсии в Европе. По данным газеты, европейские спецслужбы предупредили об этом свои правительства.

В Кремле назвали публикацию несерьезной. «Очередные просто такие голословные обвинения в адрес нашей страны», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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