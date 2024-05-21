Туск заявил об аресте девяти человек по подозрению в диверсиях по заказу РФ
В Польше арестовали девять человек, которые подозреваются в диверсиях и саботаже по заказу российских спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью телеканалу TVN24.
«В настоящее время арестованы девять человек по обвинению в причастности к диверсиям в Польше по запросу российских спецслужб», – сказал он.
Туск уточнил, что речь идет об избиениях, поджогах и попытках поджога. Среди арестованных – граждане Украины, Белоруссии и Польши. По его словам, это наемные люди, иногда «из криминального мира».
Польский премьер напомнил о случае в Вроцлаве, когда была пресечена попытка поджога завода по производству красок. Туск утверждает, что за этим якобы стоят российские спецслужбы.
5 мая Financial Times (FT) со ссылкой на представителей европейской разведки сообщила, что Россия якобы готовит диверсии в Европе. По данным газеты, европейские спецслужбы предупредили об этом свои правительства.
В Кремле назвали публикацию несерьезной. «Очередные просто такие голословные обвинения в адрес нашей страны», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.