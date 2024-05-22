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Туск: Польша проверяет причастность России к пожару в ТЦ в Варшаве

Ведомости

Польские власти проверяют версию о возможной причастности российских спецслужб к крупному пожару в торговом центре на севере Варшавы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции.

«Мы также имеем сегодня основание предполагать – <...> мы проверяем версии, и они вполне вероятны, – что российские службы также имели какое-то отношение к громкому пожару на Маривильской улице. По этому вопросу идет работа», – подчеркнул Туск.

Пожар в ТЦ на севере Варшавы произошел в ночь на 12 мая. Его площадь превысила 62 000 кв. м, огнем объято более 80% помещений. По данным пожарной службы, огонь быстро распространился из-за сильного ветра. В ТЦ работало более 1400 точек, сгорело все, кроме одной палатки с мороженым.

Заявки на компенсацию ущерба власти начнут принимать с 23 мая, сообщил Туск. По его словам, индивидуальные предприниматели смогут получить 2000 злотых ($510, или около 46 000 руб.). Кроме того, можно будет подать заявку на субсидирование зарплаты работников в размере половины минимальной заработной платы в течение трех месяцев.

21 мая польский премьер сообщил об аресте девяти человек, которые подозреваются в диверсиях и саботаже по заказу российских спецслужб. Речь идет об избиениях, поджогах и попытках поджога, уточнил Туск. Среди арестованных – граждане Украины, Белоруссии и Польши. По его словам, это наемные люди, иногда «из криминального мира». В частности, утверждал Туск, Россия также стоит за попыткой поджога завода по производству красок в Вроцлаве.

5 мая Financial Times (FT) со ссылкой на представителей европейской разведки сообщила, что Россия якобы готовит диверсии в Европе. По данным газеты, европейские спецслужбы предупредили об этом свои правительства.

В Кремле назвали публикацию несерьезной. «Очередные просто такие голословные обвинения в адрес нашей страны», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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