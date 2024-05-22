Туск: Польша проверяет причастность России к пожару в ТЦ в Варшаве
Польские власти проверяют версию о возможной причастности российских спецслужб к крупному пожару в торговом центре на севере Варшавы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции.
«Мы также имеем сегодня основание предполагать – <...> мы проверяем версии, и они вполне вероятны, – что российские службы также имели какое-то отношение к громкому пожару на Маривильской улице. По этому вопросу идет работа», – подчеркнул Туск.
Заявки на компенсацию ущерба власти начнут принимать с 23 мая, сообщил Туск. По его словам, индивидуальные предприниматели смогут получить 2000 злотых ($510, или около 46 000 руб.). Кроме того, можно будет подать заявку на субсидирование зарплаты работников в размере половины минимальной заработной платы в течение трех месяцев.
21 мая польский премьер сообщил об аресте девяти человек, которые подозреваются в диверсиях и саботаже по заказу российских спецслужб. Речь идет об избиениях, поджогах и попытках поджога, уточнил Туск. Среди арестованных – граждане Украины, Белоруссии и Польши. По его словам, это наемные люди, иногда «из криминального мира». В частности, утверждал Туск, Россия также стоит за попыткой поджога завода по производству красок в Вроцлаве.
5 мая Financial Times (FT) со ссылкой на представителей европейской разведки сообщила, что Россия якобы готовит диверсии в Европе. По данным газеты, европейские спецслужбы предупредили об этом свои правительства.
В Кремле назвали публикацию несерьезной. «Очередные просто такие голословные обвинения в адрес нашей страны», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.