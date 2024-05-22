Туск: Польша проверяет причастность России к пожару в ТЦ в Варшаве

21 мая польский премьер сообщил об аресте девяти человек, которые подозреваются в диверсиях и саботаже по заказу российских спецслужб. Речь идет об избиениях, поджогах и попытках поджога, уточнил Туск. Среди арестованных – граждане Украины, Белоруссии и Польши. По его словам, это наемные люди, иногда «из криминального мира». В частности, утверждал Туск, Россия также стоит за попыткой поджога завода по производству красок в Вроцлаве.