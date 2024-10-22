Сикорский: Польша закроет генконсульство России в Познани
Министерство иностранных дел Польши приняло решение закрыть Генконсульство РФ в Познани в связи с тем, что Россия якобы стоит за попытками диверсий в республике. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Радослав Сикорский, передает Do Rzeczy.
«Я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской Федерации в Познани. Ее сотрудники будут признаны нежелательными в республике Польша», – сказал Сикорский.
Министр подчеркнул, что как глава МИД располагает информацией о том, что за попытками диверсий в Польше, как и в союзных странах, якобы стоит Россия. Он заявил также, что требует прекратить гибридную войну против республики и ее союзников.
«В случае продолжения мы оставляем за собой право на дальнейшие решительные действия», – добавил Сикорский.
21 мая польский премьер Дональд Туск сообщил об аресте девяти человек, которые подозреваются в диверсиях и саботаже якобы по заказу российских спецслужб. Речь идет об избиениях, поджогах и попытках поджога, уточнил политик. Среди арестованных – граждане Украины, Белоруссии и Польши. По его словам, это наемные люди, иногда «из криминального мира». На следующий день Туск также заявил, что власти проверяют версию о возможной причастности российских спецслужб к крупному пожару в торговом центре на севере Варшавы, который произошел в ночь на 12 мая.