Сикорский: Польша закроет генконсульство России в Познани

21 мая польский премьер Дональд Туск сообщил об аресте девяти человек, которые подозреваются в диверсиях и саботаже якобы по заказу российских спецслужб. Речь идет об избиениях, поджогах и попытках поджога, уточнил политик. Среди арестованных – граждане Украины, Белоруссии и Польши. По его словам, это наемные люди, иногда «из криминального мира». На следующий день Туск также заявил, что власти проверяют версию о возможной причастности российских спецслужб к крупному пожару в торговом центре на севере Варшавы, который произошел в ночь на 12 мая.