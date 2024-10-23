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Sputnik: Пашинян примет участие во второй части саммита БРИКС

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие во второй части саммита в формате БРИКС+, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на источники.

«Пашинян отправится в Казань завтра рано утром <...>. Основная часть гостей прибывает на саммит сегодня, для участия в узком и расширенном заседании стран – участниц БРИКС», – говорится в сообщении издания.

В начале сентября пресс-секретарь главы кабмина Армении Назели Багдасарян сообщила, что Пашинян представит страну на саммите БРИКС. Тогда же стало известно, что Армения примет участие в мероприятиях в Казани.

В октябре президент России Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном пригласил его на саммит БРИКС. Российский лидер отметил, что на саммите стороны проведут двустороннюю встречу, а также «будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран». Пашинян в ответ поблагодарил президента РФ за приглашение.

22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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