Sputnik: Пашинян примет участие во второй части саммита БРИКС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие во второй части саммита в формате БРИКС+, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на источники.
«Пашинян отправится в Казань завтра рано утром <...>. Основная часть гостей прибывает на саммит сегодня, для участия в узком и расширенном заседании стран – участниц БРИКС», – говорится в сообщении издания.
В начале сентября пресс-секретарь главы кабмина Армении Назели Багдасарян сообщила, что Пашинян представит страну на саммите БРИКС. Тогда же стало известно, что Армения примет участие в мероприятиях в Казани.
В октябре президент России Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном пригласил его на саммит БРИКС. Российский лидер отметил, что на саммите стороны проведут двустороннюю встречу, а также «будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран». Пашинян в ответ поблагодарил президента РФ за приглашение.
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».