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Путин заявил, что ждет Пашиняна на саммите БРИКС

В 2024-м товарооборот РФ и Армении может стать рекордным, отметил президент
Ведомости

Президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пригласил его на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

«Никол Воваевич, жду вас в Казани на саммите БРИКС. Надеюсь, это будет и полезно, и интересно», – сказал Путин (цитата по ТАСС). 

Российский лидер отметил, что на саммите стороны проведут двустороннюю встречу, а также «будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран». Пашинян в ответ поблагодарил президента РФ за приглашение.

В ходе встречи Путин также отметил динамичное развитие торгово-экономических отношений России и Армении. В 2023 г. товарооборот между двумя странами составил $7,4 млрд, а в первом полугодии 2024-го превысил уже $8,3 млрд. По оценке президента РФ, по итогам этого года объем торговли может составить рекордные $14-16 млрд.

До встречи с Пашиняном днем 8 октября Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер также пригласил азербайджанского коллегу посетить саммит БРИКС в Казани. Россия в этом году председательствует в организации.

Как рассказал накануне помощник президента Юрий Ушаков, в ходе переговоров с Алиевым и Пашиняном будут обсуждаться вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Россия исходит из того, что основой урегулирования является реализация трехсторонних договоренностей, подписанных в Москве лидерами Азербайджана, Армении и России в 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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