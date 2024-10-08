Путин заявил, что ждет Пашиняна на саммите БРИКС

Путин заявил, что ждет Пашиняна на саммите БРИКСВ 2024-м товарооборот РФ и Армении может стать рекордным, отметил президент
Президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пригласил его на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
«Никол Воваевич, жду вас в Казани на саммите БРИКС. Надеюсь, это будет и полезно, и интересно», – сказал Путин (цитата по ТАСС).
Российский лидер отметил, что на саммите стороны проведут двустороннюю встречу, а также «будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран». Пашинян в ответ поблагодарил президента РФ за приглашение.
В ходе встречи Путин также отметил динамичное развитие торгово-экономических отношений России и Армении. В 2023 г. товарооборот между двумя странами составил $7,4 млрд, а в первом полугодии 2024-го превысил уже $8,3 млрд. По оценке президента РФ, по итогам этого года объем торговли может составить рекордные $14-16 млрд.
До встречи с Пашиняном днем 8 октября Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер также пригласил азербайджанского коллегу посетить саммит БРИКС в Казани. Россия в этом году председательствует в организации.
Как рассказал накануне помощник президента Юрий Ушаков, в ходе переговоров с Алиевым и Пашиняном будут обсуждаться вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Россия исходит из того, что основой урегулирования является реализация трехсторонних договоренностей, подписанных в Москве лидерами Азербайджана, Армении и России в 2020 г.