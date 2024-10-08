Путин заявил, что ждет Пашиняна на саммите БРИКС

В ходе встречи Путин также отметил динамичное развитие торгово-экономических отношений России и Армении. В 2023 г. товарооборот между двумя странами составил $7,4 млрд, а в первом полугодии 2024-го превысил уже $8,3 млрд. По оценке президента РФ, по итогам этого года объем торговли может составить рекордные $14-16 млрд.